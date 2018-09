(Longueuil) Financement en culture : la Montérégie est délaissée, selon trois candidats aux élections provinciales

La Montérégie ne reçoit pas sa juste part de financement dans le secteur culturel, ont affirmé trois candidats de la CAQ, du PQ et de Québec solidaire (QS) représentant trois circonscriptions de la région, lors d’un débat tenu vendredi matin sur la culture et les communications en Montérégie.

Seul le PLQ n’a pas répondu à l’invitation pour cet évènement organisé par Culture-Montérégie et diffusé sur une quinzaine de médias et plateformes de la région.

Cédric G. Ducharme, candidat du PQ dans la circonscription de Borduas et André Vincent, candidat de Québec solidaire (QS) dans celle de Vachon ont tous deux souligné que même si la Montérégie est la deuxième région administrative la plus peuplée au Québec, elle arrive au 16e et avant-dernier rang des dépenses publiques en culture par habitant.

La candidate caquiste dans Iberville, Claire Samson, a de son côté affirmé qu’il n’est pas normal que la Montérégie n’ait pas sa juste part d’investissement dans ce domaine.

Ces trois candidats revendiquent la décentralisation des pôles de décision en matière de culture.