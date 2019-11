Journaliste Passion FM MRC Bellechasse et des Etchemins

Passion FM, Radio Bellechasse-Etchemins, la radio qui dessert les régions de Bellechasse et des Etchemins en Chaudière-Appalaches, est à la recherche d’un journaliste à temps plein à sa station située à Lac-Etchemin.

Sous l’autorité de la coordonnatrice à la direction générale, le titulaire du poste aura comme principales responsabilités la recherche et la rédaction de nouvelles afin d’informer les auditrices et auditeurs sur ce qui se passe dans tous les secteurs d’activités des MRC de Bellechasse et des Etchemins et aussi de la région de Chaudière-Appalaches.

Il aura également comme tâches de faire la lecture des bulletins de nouvelles, d’alimenter la section « Nouvelles » du site web de même que la page Facebook de la station radiophonique, et d’apporter un soutien en information à l’émission du matin. Il sera également appelé à couvrir des conférences de presse et événements sur le territoire de diffusion.

De plus, il devra préparer, de façon occasionnelle, des émissions spéciales portant sur divers enjeux du milieu et assumer toute autre tâche connexe demandée par la coordonnatrice à la direction générale en soutien à l’animation et à la production.

La personne recherchée doit avoir complété avec succès une formation en journalisme et/ou en communications. Elle doit avoir une excellente connaissance des enjeux spécifiques à une région rurale, un très bon sens des responsabilités, une rapidité d’exécution, de l’autonomie et une forte capacité à travailler sous pression. La connaissance et maîtrise des logiciels WinMédia et Adobe Audition serait un atout.

La personne doit fournir un minimum de 35 heures par semaine. La rémunération est établie selon l’échelle salariale en vigueur et les autres conditions sont fixées en vertu du Code canadien du travail.

Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant lundi 9 décembre 2019 à l’attention de Sylvie Lamontagne, coordonnatrice à la direction générale par courriel à slamontagne@passion-fm.com.

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour l’entrevue seront contacté(e)s.