Country Pop 103,1 : directrice, directeur des ventes.

Country Pop 103.1 est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de directeur/trice des ventes.

Sous l’autorité du directeur général, la personne devra coordonner les ventes et effectuer les tâches suivantes :

– Développer des opportunités et partenariats d’affaires;

– accompagner les clients dans leur stratégie de publicité et marketing;

– développer une stratégie pour le département des ventes locales et régionales pour atteindre les objectifs fixés;

– assure la répartition des clients aux autres vendeurs;

-assure l’accompagnement des autres vendeurs;

– créer des concepts qui répondent aux besoins des clients : concours, podcasts, publicités traditionnelles et médias sociaux;

– pour les ventes multimédias, procéder aux achats pour la campagne;

– assurer les suivis nécessaires entre les départements de productions et les clients;

– rédiger les textes publicitaires;

– participer à différentes activités de l’industrie et de la communauté;

– autres tâches connexes.

Salaire et avantages

Un salaire de base est offert et le taux de commission est de 15% ou 25% de commission sans salaire de base. La personne aura droit au crédit santé payé par l’employeur. Une prime de performance sera fixée. La personne embauchée aura aussi droit à trois semaines de vacances, à prendre selon ses désirs, ainsi qu’une semaine payée dans le temps des Fêtes.

Quels seront les produits à vendre?

Country Pop 103.1 offre une multitude de produits publicitaires, notamment de la publicité traditionnelle (des spots à la radio), des contenus numériques tels blogues et podcasts, des stratégies de concours et plus encore. Notre objectif est d’offrir une campagne publicitaire le plus efficace possible au client.

Ce que nous cherchons

Une personne dynamique, qui n’a pas peur d’aller à la rencontre des gens. Un minimum de charisme est requis. Une connaissance des concepts marketing et de la vente est obligatoire. La personne aura à coordonner les ventes, elle devra faire preuve de leadership, savoir repérer les clients, créer des opportunités d’affaires. Le patron aime la rigueur, donc si vous partagez cette passion commune, vous risquez fort bien d’avoir un match.

Un permis de conduire valide est nécessaire pour occuper cet emploi.

Si le candidat a une connaissance de l’univers médiatique, c’est un atout. Si elle connaît la région de la Mauricie, particulièrement la MRC de Maskinongé, c’est aussi un beau plus.

À quoi ressemble notre équipe?

Country Pop 103.1 est une équipe dynamique, qui n’a pas peur d’innover. Nous avons des membres dans chaque tranche d’âge. Certains employés ont un amour trop grand pour le café alors que d’autres adorent le Pepsi… OK, nos choix santé sont parfois discutables, mais si tu veux un Pepsi, il y en a dans le frigo en bas! La personne devra aussi composer avec le sens de l’humour particulier de certaines personnes, mais après un jugement ou deux, on s’y fait…

Question ou CV?

Il suffit de communiquer avec le directeur général par courriel : [email protected]

Bonne chance.