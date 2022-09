CKRL : Direction programmation et musicale.

Direction programmation et musicale.

Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec le comité de programmation, la personne fait rayonner la mission première de CKRL soit de faire valoir la musique et tous les arts en mettant de l’avant une conception dynamique de la radio qui suscite la promotion des idées créatrices et de l’animation culturelle.

Programmation

Responsable de la conception, de la réalisation, et du suivi de la programmation. Elle assume également le recrutement et l’accueil de nouveaux bénévoles en leur assurant une formation adéquate.

Détails

– Responsable du bon fonctionnement du Comité de programmation et y participer, pour assurer la planification de la programmation élaborer et superviser la mise en œuvre des politiques d’utilisation des lieux et les politiques de production et de diffusion;

– concevoir et réaliser la programmation automne-hiver et celle d’été;

– être responsable de la recherche d’émissions et d’animateurs, réalisateurs et metteurs en ondes pour compléter la grille horaire;

– mobiliser les producteurs bénévoles et assurer un suivi quant au contenu et à la qualité des émissions produites en regard de la mission de la station;

– gérer la production d’émissions spéciales incluant la recherche et l’embauche, si nécessaire, d’animateurs, de réalisateurs et de metteurs en ondes;

– assurer le remplacement des animateurs manquants;

– être responsable de la transmission d’informations pertinentes aux producteurs concernés;

– gérer des cadeaux et des tirages en ondes;

– préparer la programmation et le déroulement de l’activité de financement annuel soit le Radiothon;

– être responsable de la rédaction des rapports de la SOCAN et collaborer à la préparation de dossiers, demandes de subventions, projets d’émissions ou autres documents relevant de son domaine d’activités;

– respecter les quotas musicaux imposés par le CRTC;

– gérer l’information transmise aux producteurs et/ou auditeurs par les réseaux sociaux.

Musique

Responsable de la numérisation, du classement et de l’intégration selon la ligne éditoriale musicale de CKRL de favoriser l’expression musicale québécoise, francophone et étrangère ainsi que la découverte de tous styles musicaux à travers la programmation.

Détails

– Entretenir et développer des relations et suivis avec les maisons de disques;

– être responsable du suivi en approvisionnement en nouveautés musicales en fonction des orientations musicales en vigueur pour la station;

– choisir et préparer les palmarès de la station;

– aider au choix musical des producteurs bénévoles et permanents selon les orientations musicales des émissions;

– assurer la programmation musicale de nuit ainsi que celle de jour avec le logiciel WINRADIO;

– effectuer des transferts audio sur support numérique.

Exigences

– Baccalauréat en communication ou toute autre formation et/ou expérience pertinente à la fonction;

– expérience et aptitudes pour la planification, la logistique et l’encadrement des ressources humaines;

– connaissance de la radio et du milieu communautaire;

– sens du leadership mobilisateur et un bon esprit d’équipe;

– maîtrise du français oral et écrit ainsi qu’une bonne culture générale et musicale;

– bon esprit d’initiative et facilité à travailler en équipe;

– maîtrise de l’informatique et des technologies de l’information.

Conditions liées à l’emploi

– Horaire de travail : 35 heures/semaine;

– entrée en fonction : 10 octobre 2022;

– salaire selon l’échelle salariale (classe et niveau d’emploi) de CKRL indexée en 2022.

Soumettre votre candidature

– CV et lettre d’intérêt;

– avant 18 heures le lundi 3 octobre 2022;

– par courriel à direction@ckrl.qc.ca;

– par le formulaire sur Le Grenier aux emplois.

Bonne chance.