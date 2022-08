CKIA : chargé.e de projet en archivistique.

But du poste

La personne chargée de projet aura comme objectif de mener à bien un mandat relié à la mise en valeur des archives de la station de radio et à développer de bonnes pratiques de gestion de documents numériques pour le futur.

Depuis près de 40 ans, CKIA produit et diffuse une variété de contenus, témoins de leur époque et ancrés dans la réalité qui structure les communautés qu’elle dessert. Dans le cadre d’un projet financé par le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) via le programme Radiomètre, la personne retenue devra travailler à la valorisation des archives de CKIA et à contribuer aux pratiques d’archivage de la station en développant des pratiques adaptées aux réalités de l’organisme. Le projet comprend la réalisation d’un inventaire structuré des archives selon les pratiques reconnues en la matière, première étape d’une gestion saine et efficace de nos productions radiophoniques. La seconde étape vise à encadrer le transfert de ces archives sur des supports contemporains et pérennes, accessibles facilement et rapidement (choix de l’outil, bonnes pratiques).

Le projet vise également à implanter un ensemble de bonnes pratiques auprès des productrices et producteurs bénévoles, et de les former en conséquence, en vue d’assurer un archivage efficace et adapté aux réalités du 21e siècle.

En outre, en prévision du 40e anniversaire de la station (2024), le projet vise à créer une ou des séries de baladodiffusions s’appuyant sur les archives de CKIA des années 1980, voire ultérieures, après consultation des bénévoles impliqués de longue date dans les activités de la station.

Enfin, le projet doit permettre de développer des solutions et pratiques adéquates qui pourront être transmises à d’autres radios communautaires.

Tâches

– Établir la méthodologie de travail en lien avec les ressources pertinentes;

– mobiliser les bénévoles du comité archives, planifier et animer les réunions;

– effectuer l’inventaire des archives existantes et manquantes;

– déterminer les supports les plus adéquats en vue d’une conservation pérenne des archives existantes et à venir;

– sélectionner des outils de numérisation des archives;

– réaliser un guide accompagnant l’utilisation de l’outil;

– mettre en valeur les archives sélectionnées en participant à la mise sur pied d’une série de balados;

– en lien avec des ressources professionnelles en archivistique, élaborer et diffuser un guide des bonnes pratiques d’archivage;

– faire un suivi auprès des producteur.trices bénévoles afin de s’assurer que les bonnes pratiques sont appliquées;

– assurer la diffusion du projet auprès de nos partenaires.

Compétences et aptitudes recherchées

– Passion pour la gestion documentaire et les archives en général;

– intérêt pour les archives sonores et photographiques du milieu communautaire;

-capacité à encadrer et mobiliser des bénévoles;

-bonne connaissance des outils liés à l’archivage;

– esprit d’initiative;

– excellent sens de l’organisation;

– entregent, leadership et excellentes capacités à travailler en équipe;

– expérience dans le travail en équipe et en comités.

Expérience

Expérience pertinente ou études dans les secteurs du patrimoine, de la gestion documentaire et/ou de l’archivistique.

Informations

– Poste : 20h par semaine, salaire horaire de 22$/h;

– entrée en poste : dès que possible;

– horaire flexible, possibilité de télétravail, conciliation travail-vie personnelle encouragée (compression horaire, etc.);

– contrat jusqu’au 31 août 2023.

Prière d’envoyer votre lettre de motivation et CV à : [email protected] au plus tard le 12 août 2022. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 22 août 2022.

Valorisant la diversité, CKIA FM invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

À PROPOS DE L’ORGANISATION

CKIA-FM est une radio communautaire urbaine et citoyenne qui favorise l’émergence d’une société inclusive, solidaire et progressiste dans la grande région de Québec. Pour ce faire, elle :

– Donne la parole aux individus ainsi qu’au milieu communautaire et associatif;

– diffuse des émissions et magazines qui font avancer la réflexion sur les enjeux de société et qui inspirent l’action;

– offre du contenu culturel diversifié et original qui met en valeur la scène locale.

CKIA FM, c’est également

– Plus de 150 bénévoles;

– 163 heures de programmes diversifiés chaque semaine;

– 350 watts de puissance pour une large diffusion à Québec dans la grande région de la Capitale-Nationale;

– une attention portée sur l’information, qu’elle soit locale, ultra-locale, régionale, nationale, internationale, écologique, féministe, artistique, politique, militante, culturelle etc.;

– des genres musicaux variés, allant du blues au classique, en passant par le jazz, le rock, avec un accent mis sur la musique francophone et les musiques du monde;

– l’art sous différents aspects, que ce soit le théâtre, le cinéma, l’art visuel, la littérature ou la représentation de cultures variées;

– des programmes dans de nombreuses langues, reflétant la diversité de Québec;

– une plateforme Créations Originales.

Bonne chance.