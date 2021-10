CJTB est à la recherche d’une ou d’un journaliste

CJTB, la radio communautaire Tête-à-la-Baleine est à la recherche d’un.e journaliste à temps plein pour un contrat jusqu’au 31 mars.

Sous l’autorité de la direction générale, le.la titulaire du poste aura comme principal mandat la couverture de l’actualité du village de Tête-à-la-Baleine et de la région de la Basse-Côte-Nord, afin d’en informer la population. Le.la canditat.e doit avoir un intérêt marqué pour l’actualité locale et régionale.

La Basse-Côte-Nord est un terrain de jeu sans limites pour un.e journaliste nouvellement arrivé.e, puisqu’il y a très peu de médias qui couvrent le territoire. De plus, le village de Tête-à-la-Baleine offre une multitude d’opportunités professionnelles et personnelles, mais aussi un environnement hors du commun dans lequel vivre à longueur d’année.

Cet emploi est offert dans le cadre du programme d’initiative de journalisme local lancé par le Fonds de la radio communautaire du Canada et financé par le Gouvernement du Canada. Le programme se concentre sur diverses communautés locales qui sont mal desservies dans le paysage canadien de l’information. L’objectif est d’augmenter la production de nouvelles locales, communautaires et civiques dans ces régions et de rendre ces nouvelles plus accessibles à travers le pays via le site Canada-Info.ca.

Principales tâches et responsabilités

– Production et rédaction de nouvelles qui couvrent le territoire du village, de la Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent et de la MRC Golfe-Saint-Laurent;

– lecture des bulletins de nouvelles et animation de la section «Nouvelles» de l’émission La voix du large;

– publication de nouvelles sur le site de la radio;

– couverture de conférences de presse et évènement sur le territoire de diffusion, priorisant le territoire de la Basse-Côte-Nord;

– présence accrue sur le terrain et prise de contact régulière avec les acteurs locaux;

– toutes autres tâches connexes liées à l’animation et à la production.

Exigences et profil recherché

– Formation en journalisme ou communications, ou avoir une expérience pertinente dans le domaine des communications et de la recherche d’information;

– excellentes compétences en radio, en entrevue et en communication;

– grand intérêt pour les enjeux locaux et hyperlocaux;

– capacité et intérêt pour la vulgarisation de l’information;

– capacité d’adaptation à la réalité du territoire et à la vie en région isolée;

– sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’initiative;

– rapidité d’exécution;

– excellente capacité à travailler en équipe;

– excellente maîtrise du français écrit et parlé, bonne maîtrise de l’anglais;

– intérêt pour la prise de photo (un atout).

Nous recherchons un.e journaliste dynamique et déterminé.e, qui a une passion pour le journalisme local et hyperlocal, mais aussi pour les gens et la vie communautaire.

Rémunération : 24 $ de l’heure.

Date d’entrée en poste : dès que possible, jusqu’au 31 mars 2022, avec possibilité de prolongation déterminée par l’employeur.

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse courriel direction@cjtbradio.com et seuls les candidats retenus seront contactés.