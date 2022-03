CILE offre un poste d’animateur-réalisateur.

Description du poste et exigences

– Animer et réaliser des émissions de radio du lundi au vendredi. Émissions régulières, spéciales, reportages, remplacement ou autre;

– possibilité de travailler la fin de semaine;

– création et conception de messages publicitaires, promos et identification de station;

– coordination musicale;

– classement, ménage et toutes autres tâches connexes.

Nous recherchons une personne autonome, responsable et qui a de la facilité à communiquer.

Vous devez avoir un permis de conduire valide.

Bonnes connaissances en informatique et avec logiciel de montage Audition un atout.

Conditions de travail

– Début de l’emploi : lundi 6 juin 2022 pour une durée de dix semaines;

– salaire : 15.75$ de l’heure;

– horaire : 35 heures par semaine.

Faites-nous parvenir votre CV maintenant.

– Par courriel à dg@rtchsp.com;

– en personne ou par la poste au 992, rue du Bouleau, Havre-Saint-Pierre.

Bonne chance.