(CILE-Havre-Saint-Pierre) – Martine Roux, de QS fait son bilan de campagne dans Duplessis

Martine Roux, candidate de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Duplessis s’est dite satisfaite que le Québec soit sorti du bipartisme habituel et que d’autres formations se fassent entendre, dont la sienne, qui a su faire valoir son importance.

« Ceci a été un indicateur intéressant pour la campagne : si on commence à inquiéter des gens [d’autres partis], pourquoi pas et c’est intéressant, on commence à avoir des questions sur notre programme », a-t-elle indiqué, mardi, lors d’une entrevue avec la journaliste Sophie-Anne Mailloux sur les ondes de CILE.

Même s’il est normal, a-t-elle reconnu, que les idées de QS ne rejoignent pas tout le monde, elle a été surprise de l’accueil favorable, surtout chez les jeunes, intéressés à entendre parler d’environnement.

La campagne étant imprévisible, changeante, Mme Roux n’ose se prononcer sur ses chances de victoire. « Au moins ceci a suscité un dialogue nouveau avec la population, avec des idées nouvelles », a-t-elle insisté.

« Pour moi, l’éducation et l’avenir de la planète, ça restera toujours des thèmes majeurs », a souligné Martine Roux.

