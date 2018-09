(CHHO-Saint-Léon-le-Grand) – Mauricie : deux candidats de QS rappellent leurs engagements en agriculture

Steven Roy Cullen, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Champlain et son collègue Simon Piotte, candidat dans Maskinongé ont réitéré vendredi les engagements de leur parti envers les agriculteurs du Québec.

M. Piotte a souligné tout d’abord qu’il faut que le Québec négocie d’égal à égal afin de protéger ses programmes de gestion de l’offre. Québec solidaire veut aussi revoir la taxation municipale pour qu’elle soit plus équitable pour les agriculteurs, soutenir la relève et favoriser la promotion des produits locaux. De plus, le parti entend aider les agriculteurs à avoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

