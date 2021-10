CHGA offre un poste de journaliste écrit ou radio.

La Radio CHGA est à la recherche d’un/une journaliste pour combler son service des nouvelles. Depuis plus de 40 ans, CHGA informe, divertit et soutien la communauté de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Il s’agit d’une occasion unique d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et bien implantée dans son milieu.

Résumé de la fonction

Le/la titulaire du poste assure la cueillette, le traitement et la diffusion des informations locales et régionales. Il/elle effectue également des entrevues, le tout en respectant les politiques internes, les lois, les règlements et l’éthique journalistique.

Exigences du poste

– Formation en journalisme (radio ou écrit) ou formation connexe;

– excellente maîtrise du français parlé et écrit;

– maîtrise de l’anglais (un atout);

– maîtrise des logiciels Adobe Audition / Win Média (un atout);

– connaissance de WordPress (un atout);

– maîtrise des médias sociaux.

Autres exigences

– permis de conduire;

– horaire variable;

– autonomie;

– professionnalisme.

Conditions

– Poste permanent à temps plein;

– salaire concurrentiel dans l’industrie, avec indexation annuelle;

– excellentes conditions de travail et avantages sociaux offerts;

– ambiance de travail stimulante;

– région avantagée par la nature et près du centre urbain de l’Outaouais.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à Félix-Antoine Parent, responsable de l’information, via le formulaire.