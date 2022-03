CHGA poste de direction générale.

Saisissez une opportunité de carrière et de développement à la Radio CHGA.

La Radio CHGA est à la recherche de la personne idéale pour occuper le poste de direction générale.

Son rôle consiste en la planification et gestion des finances et des opérations, au développement et à la gestion des ressources humaines ainsi qu’au développement des affaires et partenariats.

La personne retenue sera accompagnée et formée à l’interne afin de lui permettre de bien intégrer et comprendre le fonctionnement d’un organisme comme la Radio CHGA et son milieu de travail dynamique.

De plus, la personne retenue sera épaulée par le directeur de la programmation, toute l’équipe en place et le conseil d’administration, dans la réalisation de notre mission radiophonique.

Exigences et compétences

– Formation dans un domaine pertinent (administration, gestion, etc.) combiné à de l’expérience dans un poste de gestion;

– excellent français parlé et écrit (anglais parlé et écrit est un atout);

– connaissance du territoire de la Vallée-de-la-Gatineau et de ses enjeux (un atout);

– connaissance informatique de la suite Microsoft Office;

– un esprit collaboratif;

– habiletés en relations interpersonnelles et en gestion des ressources humaines;

– être prêt à travailler au sein d’une équipe qui déborde d’énergie et d’idées.

D’excellentes conditions de travail sont proposées, de même que des avantages sociaux et un salaire compétitif.

Il s’agit d’un emploi permanent à temps plein et le lieu de travail est situé à Maniwaki, dans les bureaux de la Radio CHGA.

Intéressé par cette opportunité? Faites parvenir votre CV, avant le vendredi 1er avril à 16 heures, accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Gisèle Danis, directrice générale, via le formulaire.

À propos

La Radio CHGA est une radio communautaire qui existe depuis novembre 1980. Elle se fait un devoir d’informer, de soutenir et de divertir la communauté et est devenue, au fil des années, la référence médiatique dans la Vallée-de-la-Gatineau.

La Radio CHGA, c’est une équipe de 15 employés à temps plein, près de 7000 membres et plus de 200 000 $ de publicité gratuite à des organisations chaque année.

Engagée dans la vie d’ici, première devant, toujours présente et projetée vers l’avenir, la Radio CHGA joue un rôle de premier plan, tant au niveau social qu’économique.

Bonne chance.