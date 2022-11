CHGA : poste de journaliste émission du matin.

La Radio CHGA est à la recherche de la personne parfaite pour pourvoir un poste de journaliste pour l’horaire du matin. Depuis plus de 40 ans, CHGA informe, divertit et soutient la communauté de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Il s’agit d’une occasion unique d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et bien implantée dans son milieu.

RÉSUMÉ DE LA FONCTION

La personne titulaire du poste assure la cueillette, le traitement et la diffusion des informations locales et régionales en collaboration avec l’équipe de l’information composée de 4 journalistes. Elle est aussi responsable de la recherche, de la rédaction et de la livraison des bulletins de nouvelles sur les ondes de CHGA pendant l’émission du matin et collabore avec les membres de l’équipe d’animation en ondes.

EXIGENCES DU POSTE

– Diplôme en journalisme ou formation connexe et expérience pertinente;

– excellente maîtrise du français parlé et écrit;

– maîtrise des techniques d’entrevues;

– bonne culture générale;

– esprit de synthèse développé;

– autonomie, jugement et professionnalisme;

– habiletés à prendre des photos et vidéos;

– permis de conduire valide;

– maîtrise des logiciels Adobe Audition et WinMedia (un atout);

– connaissance de WordPress (un atout);

– maîtrise de l’anglais (un atout).

CONDITIONS

– Poste permanent à temps plein;

– salaire de 40 000 $ à 50 000 $ annuellement, selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur, avec indexation annuelle;

– excellentes conditions de travail et avantages sociaux offerts;

– adhésion à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec fournie par l’employeur;

– couverture d’évènements le soir et la fin de semaine, selon une rotation préétablie;

– ambiance de travail stimulante;

– espace de travail individuel et personnalisé aux besoins des journalistes (bureau fermé, console, micro et tout l’équipement nécessaire).

Région avantagée par la nature.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le mardi 29 novembre 16 h à Félix-Antoine Parent, responsable de l’information, via le formulaire du Grenier.

Début de l’emploi en décembre 2022.

Bonne chance.