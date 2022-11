CHEF Matagami : poste de journaliste radio.

Vivez l’aventure. Devenez journaliste pour CHEF 99,9 FM, Radio Matagami.

Aux portes de la Baie-James, dans un environnement de travail vous permettant de développer votre plein potentiel.

Soyez celui par qui la nouvelle et l’information prennent forme. Saisissez cette belle opportunité et joignez-vous à CHEF 99,9 FM La radio d’ici.

Compétences et habiletés requises

– Formation pertinente, en journalisme et/ou communications;

– excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;

– avoir le sens de la nouvelle, de sa pertinence et de ce qui fait l’actualité;

– grande polyvalence et autonomie pour la production de bulletins et de reportages;

– maîtriser Internet et les logiciels de traitement de texte;

– maîtrise de l’anglais serait un atout;

– connaissance d’Adobe Audition et AV Flex, un atout;

– expérience souhaitable.

Fonction

Le candidat pourra s’épanouir en produisant un bulletin quotidien de nouvelles locales et régionales de 5 minutes et en effectuer la mise à jour.

Il pourra partager sa passion en collaborant à la quotidienne matinale, en semaine, à 8 h 30, ainsi qu’à la production de reportages divers ayant une potée nationale.

Sa curiosité intellectuelle et son esprit d’analyse seront mis à profit lors de la couverture des divers événements qui lui seront assignés.

Son professionnalisme lui permettra de respecter les normes de qualités radiophoniques généralement reconnues.

Conditions

Salaire en fonction de la formation et de l’expérience du candidat, entre 55 000$ et 65 000$ par année.

Poste permanent, à temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures par semaine.

Faites parvenir votre candidature CV et démo audio OBLIGATOIRE en remplissant le formulaire ici.

Date limite pour l’envoi des dossiers de candidature : Vendredi 9 décembre 2022.

Date d’entrée en fonction : Lundi 9 janvier 2023.

Pour informations complémentaires : Marie-Eve C. Gallant, (819) 739-9990.

Bonne chance.