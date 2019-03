Les journées de la persévérance scolaire 2019 : entrevues réalisées par nos membres

« Les journées de la persévérance scolaire » (JPS) ont eu lieu du 11 au 15 février 2019. Se déroulant depuis plusieurs années au Québec, elles visent à sensibiliser différents acteurs sur les rôles indispensables qu’ils jouent dans la persévérance scolaire des jeunes et leur réussite éducative. Parmi eux, citons notamment les élus nationaux et municipaux, les organismes, les employeurs, les parents et l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance. Pour appuyer le mouvement, plusieurs de nos radios ont produit des entrevues que nous avons rassemblées dans cet article ;