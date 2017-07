UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LES RADIOS COMMUNAUTAIRES

L’application ARCQ est disponible dès maintenant sur Google Store et Apple Store. À propos de l’ARCQ

Fondée en 1979, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) a pour mission de contribuer au progrès et à la renommée de la radiophonie communautaire. Référence en matière de stratégies locales, régionales et nationales de développement d’une offre médiatique collective au Québec et actrice de la mise en oeuvre de ces stratégies, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) entend mettre à profit son leadership et sa crédibilité pour assurer le succès des radios communautaires québécoises.