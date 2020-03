Radio Gaspésie est à la recherche d’un ou d’une responsable marketing et publicitaire afin de pourvoir un poste à temps plein à Gaspé.

Description du poste

Vous développerez des concepts publicitaires et promotionnels, ferez la rédaction des messages et produirez la publicité pour la radio et les plateformes de Radio Gaspésie (web, Facebook, etc.). Par ailleurs, vous serez appelé(e) à développer des propositions de campagne publicitaire pour nos clients, à produire les outils de présentation et à représenter la radio lorsque nécessaire. Développer des concours et superviser le déroulement de ceux-ci, faire le suivi/coordination de la diffusion de messages promotionnels en ondes et des reportages publicitaires.

Vous possédez :

– Diplôme dans un domaine pertinent (ex. : communications ou publicité) ou expérience équivalente;

– expérience pertinente en publicité;

– expérience en autopromotion;

– maîtrise du français et à l’aise en anglais;

– connaissance des logiciels d’éditions comme Adobe Audition;

– très bonne culture générale;

– capacité de rédiger et de produire des publicités multiplateformes;

– créativité pour la conception;

– bonne gestion du stress;

– très grandes aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité de bien travailler en équipe.

Statut du poste : Temps plein

Date prévue d’entrée en fonction : 6 avril 2020.

Salaire offert

Excellentes conditions salariales selon l’échelle en vigueur. L’employeur offre un régime d’assurances collectives à frais partagés et un régime de retraite à cotisation déterminée.

Contact

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Dave Synnott, directeur général, dave.synnott@radiogaspesie.ca d’ici au vendredi 13 mars 2020.

Radio Gaspésie est le média numéro 1 de la pointe gaspésienne.

Radio Gaspésie est une entreprise d’économie sociale.

Vision : Radio Gaspésie, le média qui se renouvelle avec vous.

Mission : Ancrée dans le territoire de la pointe gaspésienne, nous mettons nos voix au service de notre communauté pour l’informer, l’animer et la mettre en valeur.

Rôle : Offrir à la communauté de l’Est de la Péninsule gaspésienne une radio de qualité, accessible à tous, qui reflète son milieu par sa programmation et son information journalistique et de contribuer au mieux-être de la communauté ainsi qu’au succès des campagnes publicitaires de ses clients.