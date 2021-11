Radio Gaspésie est à la recherche d’un ou d’une journaliste pour un contrat d’un an avec possibilité de prolongation à Gaspé.

Description du poste

– Assurer la cueillette et le traitement des informations locales et régionales à des fins de diffusion, en conformité avec la politique d’information de la station et la déontologie journalistique;

– présenter les bulletins de nouvelles;

– rédiger des textes et réaliser des reportages en direct ou en différé, pour les bulletins de nouvelles;

– compléter la mise à jour des bulletins de nouvelles sur le site web de la radio et sur les médias sociaux;

– représenter la station lors de conférences de presse, conseils municipaux, rencontres d’information, etc.

Exigences du poste

– Étude en journalisme;

– toutes expériences pertinentes seront considérées;

– sens du détail, de la précision et de l’analyse;

– bonne connaissance de la région;

– tact, discernement et diplomatie;

– autonomie et capacité de travailler en équipe;

– capacité rédactionnelle et maitrise du français;

– être disponible occasionnellement de soir et de fin de semaine;

– permis de conduire valide obligatoire.

Salaire et conditions

Excellentes conditions salariales.

Statut du poste

Temps plein – 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.

Date prévue d’entrée en fonction : 10 janvier 2022.

Contact

Faites parvenir votre lettre de présentation ainsi qu’un curriculum vitae (accompagnés d’une démo de votre voix) à l’attention de M. Dave Synnott, directeur général, dave.synnott@radiogaspesie.ca d’ici le vendredi 3 décembre 2021.

Seuls les candidats retenus seront joints.

Selon les mesures sanitaires en vigueur, les entrevues se dérouleront à distance ou en présentiel. Radio Gaspésie est le média numéro1 de la pointe gaspésienne.

Vision

Radio Gaspésie, le média qui se renouvelle avec vous.

Mission

Ancrées dans le territoire de la pointe gaspésienne, nous mettons nos voix au service de notre communauté pour l’informer, l’animer et la mettre en valeur.

Rôle

Offrir à la communauté de l’Est de la Péninsule gaspésienne une radio de qualité, accessible à tous, qui reflète son milieu par sa programmation et son information journalistique et de contribuer au mieux-être de la communauté ainsi qu’au succès des campagnes publicitaires de ses clients.

Valeurs

Proximité – Authenticité – Renouvèlement – Passion – Primauté de la personne.