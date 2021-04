Radio Gaspésie est à la recherche d’une ou d’un journaliste.

Radio Gaspésie est à la recherche d’un ou d’une journaliste afin de pourvoir un poste à temps plein à Gaspé.

Description du poste

– Assurer la cueillette et le traitement des informations locales et régionales à des fins de diffusion, en conformité avec la politique d’information de la station et la déontologie journalistique;

– présenter les bulletins de nouvelles;

– rédiger des textes et réaliser des reportages en direct ou en différé, pour les bulletins de nouvelles;

– compléter la mise à jour des bulletins de nouvelles sur le site web de la radio et sur les médias sociaux;

– au besoin, préparer, réaliser et animer les émissions d’affaires publiques;

– au besoin, produire, animer ou coanimer des dossiers et des émissions spéciales d’informations, telles que des tribunes téléphoniques, des dossiers, des débats, la soirée des élections et la revue de l’année diffusée durant la période des fêtes;

– représenter la station lors de conférence de presse, conseils municipaux, rencontre d’informations, etc.;

– établir et maintenir, avec les intervenants régionaux, un réseau de contacts au niveau de l’information;

– appliquer les règles établies en matière de documentation et archives.

Exigence du poste

– Étude en journalisme ou dans un domaine connexe;

– toutes expériences pertinentes seront considérées;

– sens du détail, de la précision et de l’analyse;

– bonne connaissance de la région;

– tact, discernement et diplomatie;

– autonomie et capacité de travailler en équipe;

– capacité rédactionnelle et maitrise du français;

– être disponible occasionnellement de soir et de fin de semaine;

– permis de conduire valide obligatoire.

Statut du poste : temps plein.

Date prévue d’entrée en fonction : 17 mai 2021

Salaire et conditions

Excellentes conditions salariales selon l’échelle en vigueur. L’employeur offre un régime d’assurances collectives à frais partagés et un régime de retraite à cotisation déterminée.

Contact

Faites parvenir votre lettre de présentation ainsi qu’un curriculum vitae (accompagné d’une démo de votre voix) à l’attention de M. Dave Synnott, directeur général, dave.synnott@radiogaspesie.ca d’ici le vendredi 30 avril 2021.

Selon les mesures sanitaires en vigueur, les entrevues se dérouleront à distance ou en présentiel.

Radio Gaspésie est le média numéro 1 de la pointe gaspésienne.

Vision : Radio Gaspésie, le média qui se renouvelle avec vous.

Mission : Ancrée dans le territoire de la pointe gaspésienne, nous mettons nos voix au service de notre communauté pour l’informer, l’animer et la mettre en valeur.

Rôle : Offrir à la communauté de l’Est de la Péninsule gaspésienne une radio de qualité, accessible à tous, qui reflète son milieu par sa programmation et son information journalistique et de contribuer au mieux-être de la communauté ainsi qu’au succès des campagnes publicitaires de ses clients.

Valeurs : Proximité – Authenticité – Renouvèlement – Passion – Primauté de la personne.