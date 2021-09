CJRG Radio Gaspésie – Directrice, directeur de la programmation.

Radio Gaspésie est à la recherche d’une directrice ou d’un directeur de la programmation afin de pourvoir un poste à temps plein à Gaspé. Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Sous l’autorité de la direction générale, le responsable de la programmation doit planifier, organiser et diriger la programmation et les activités radiophoniques en conformité avec la mission, les orientations et les objectifs généraux de l’organisation.

Planification

– Participer à l’élaboration des politiques et des objectifs annuels et de développement de l’organisation en matière de programmation et d’activités radiophoniques;

– participer à l’élaboration de la stratégie marketing relative à la programmation et aux activités radiophoniques;

– déterminer les besoins de la station et planifier le développement du personnel à temps partiel et des ressources bénévoles en matière de programmation et d’activités radiophoniques (incluant la production de balados);

– s’assurer de la coopération, de la collaboration et d’une interdépendance respectueuse entre son secteur et les autres secteurs de la station.

Production radiophonique

– S’assurer que la programmation et les activités radiophoniques contribuent à la réalisation de la mission et des orientations de la station;

– assurer la mise en œuvre et participer à l’évaluation des éléments du plan d’action annuel et du plan de développement relatifs à la programmation et aux activités radiophoniques;

– élaborer la grille horaire;

– élaborer, mettre en œuvre et voir au respect de la promesse de réalisation, des politiques, des règles et des normes de qualité en matière de programmation (animation, information, musique, participation bénévole);

– aider les animateurs à obtenir des entrevues et des performances d’artistes en studio;

– coordonner la production de contenu préenregistré, de balados et de messages publicitaires ainsi que la promotion d’émissions;

– coordonner la présence de la radio lors d’événements;

– assurer le respect des lois, des politiques et des règlements relatifs à la radiodiffusion;

– planifier et coordonner la réalisation des émissions et activités radiophoniques spéciales;

– préparer des analyses et des rapports périodiques sur la programmation.

Gestion musicale (planification)

En collaboration avec le directeur musical :

– Élaborer et soumettre une politique musicale de Radio Gaspésie en fonction des orientations de la station, des auditoires cibles et des règlements du CRTC;

– planifier la mise en œuvre de la politique musicale;

– concevoir et proposer les programmations musicales;

– recevoir les commentaires des auditeurs de façon objective.

Ressources humaines

– Recruter, coordonner et motiver les animateurs et bénévoles;

– offrir des entraînements formels et informels aux animateurs et bénévoles : technique, interview, recherche, production d’une émission, façon d’écrire pour la radio, etc.;

– gérer la politique disciplinaire de la station pour son équipe;

– élaborer les horaires de travail et la planification des vacances du personnel sous sa supervision.

Ressources financières, matérielles et techniques

– Participer à l’élaboration et gérer des éléments du budget relatifs à la programmation et aux activités radiophoniques;

– s’assurer d’une utilisation efficiente et du bon fonctionnement des ressources matérielles et techniques servant à la production, à la mise en ondes et à la diffusion.

Marketing et relations publiques

– Promouvoir, auprès de l’auditoire et de la communauté, la programmation et les activités radiophoniques;

– s’assurer de connaître la satisfaction, les besoins et les attentes de l’auditoire et de la communauté en matière de programmation;

– susciter la participation de la communauté à la programmation et aux activités radiophoniques;

– s’assurer de la conception, de la production, du routage et de la diffusion des indicatifs et des messages promotionnels de la station.

Gestion du web

En collaboration avec la direction générale, assurer le maintien, la publication et l’évolution du site web et des réseaux sociaux.

– Élaborer et soumettre une politique nétiquette de Radio Gaspésie en fonction des orientations de la station et le respect des internautes;

– effectuer la surveillance, l’application et le respect de la nétiquette auprès des internautes;

– élaborer et soumettre une stratégie web;

– assurer la veille technologique;

– faire le suivi de nos médias sociaux;

– animer les communautés sociales avec du contenu engageant, répondre aux questions et aux commentaires en collaboration avec l’équipe d’animation;

– encadrer l’équipe d’animation dans son engagement et publications professionnelles au nom de l’organisation sur nos différentes plateformes.

Qualifications requises

– Diplôme dans un domaine pertinent (ex. : animation, communication, radio, gestion, etc.) ou expérience équivalente ou pertinente;

– cinq années d’expérience en animation ou expérience pertinente;

– cinq années avec une responsabilité de gestion/coordination;

– expérience à titre de directeur ou coordonnateur de programmation radio serait un atout;

– bonne connaissance des médias ou des communications;

– excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite, l’anglais serait un atout.

Qualités personnelles

Leadership, capacité à organiser et planifier son temps, capacité d’écoute, excellent communicateur, diplomate, jugement, esprit d’analyse, autonomie.

Statut du poste

Temps plein – 35 h semaine, du lundi au vendredi.

Date prévue d’entrée en fonction : 4 octobre 2021.

Salaire offert

Excellentes conditions salariales selon l’échelle en vigueur. L’employeur offre un régime d’assurances collectives à frais partagés et un régime de retraite à cotisation déterminée.

Contact

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Dave Synnott, directeur général,

dave.synnott@radiogaspesie.ca d’ici le vendredi 17 septembre 2021.

Seuls les candidats retenus seront joints.

Radio Gaspésie est le média numéro 1 de la pointe gaspésienne.

Radio Gaspésie est une entreprise d’économie sociale.

Vision : Radio Gaspésie, le média qui se renouvèle avec vous.

Mission : Ancrées dans le territoire de la pointe gaspésienne, nous mettons nos voix au service de notre communauté pour l’informer, l’animer et la mettre en valeur.

Rôle : Offrir à la communauté de l’Est de la Péninsule gaspésienne une radio de qualité, accessible à tous, qui reflète son milieu par sa programmation et son information journalistique et contribuer au mieux-être de la communauté ainsi qu’au succès des campagnes publicitaires de ses clients.