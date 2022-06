Radio Acton FM 103,7 : poste de journaliste temps plein.

Radio Acton couvre le triangle formé par les villes de Drummondville, Saint-Hyacinthe et Granby.

Description du poste

– Couverture de l’actualité locale et régionale;

– enregistrement, montage et lecture en direct de bulletins de nouvelles, manchettes, entrevues et reportages;

– écriture de nouvelles pour le site;

– couverture des conférences de presse et conseils municipaux.

L’intérêt pour la politique est un atout pour ce poste.

Salaire à discuter, horaire de jour en semaine.

Faites parvenir votre CV et démo à : direction@radio-acton.com