Poste de journaliste-animateur à CHEF FM

CHEF 99,9 FM Radio Matagami est à la recherche d’un journaliste-animateur.

Vivez l’aventure. Devenez journaliste pour CHEF 99,9 FM, Radio Matagami. Aux portes de la Baie-James, dans un environnement de travail vous permettant de développer votre plein potentiel. Soyez celui par qui la nouvelle et l’information prennent forme. Saisissez cette belle opportunité et joignez-vous à CHEF 99,9 FM La radio d’ici.

Compétences et habiletés requises

– Formation pertinente, en journalisme et/ou communications;

– excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite;

– avoir le sens de la nouvelle, de sa pertinence et de ce qui fait l’actualité;

– grande polyvalence et autonomie pour la production de bulletins et de reportages;

– maîtriser l’internet et les logiciels de traitement de texte;

– maîtrise de l’anglais serait un atout;

– connaissance d’Adobe audition et AV Flex, un atout;

– expérience souhaitable.

Fonctions

– Le candidat pourra s’épanouir en produisant un bulletin quotidien de nouvelles locales et régionales de 5 minutes et en effectuer la mise à jour;

– il pourra partager sa passion en animant la quotidienne matinale, en semaine, de 6h à 9h et en y effectuant la mise en ondes;

– sa curiosité intellectuelle et son esprit d’analyse seront mis à profit lors de la couverture des divers événements qui lui seront assignés;

– son professionnalisme lui permettra de respecter les normes de qualités radiophoniques généralement reconnues;

– sa grande polyvalence sera un avantage pour effectuer toute autre tâche connexe.

Conditions

– Salaire en fonction de la formation et de l’expérience du candidat;

– entre 40 000 $ et 55 000$ par année;

– poste permanent, à temps plein, du lundi au vendredi, 40 heures par semaine.

Faites parvenir votre candidature CV et démo audio OBLIGATOIRE à l’adresse suivante : direction@chef99.ca

Date limite pour l’envoi des dossiers de candidature : vendredi 14 mai 2021.

Date d’entrée en fonction : à déterminer.

Pour infos complémentaires : Marie-Ève C. Gallant (819) 739-9990