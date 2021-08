Passion FM, poste d’animateur, animatrice et responsable de la production publicitaire.

Radio Bellechasse-Etchemins (Passion FM), la radio qui dessert les régions de Bellechasse et des Etchemins en Chaudière-Appalaches, est à la recherche d’un animateur ou d’une animatrice à sa station située à Lac-Etchemin.

Sommaire du poste

Sous l’autorité de la coordonnatrice à la direction générale, produire, animer et assurer la mise en ondes de l’émission du matin «Debout, c’est l’heure», consacrée à I’actualité régionale, particulièrement aux enjeux régionaux liés à la ruralité. Produire également les messages publicitaires et promotionnels à être diffusés par la station.

Principales tâches exercées

– Animer l’émission du matin Debout, c’est I’heure de 6h à 9h;

– assurer la technique de l’émission tant en ondes qu’en production;

– effectuer les recherches nécessaires à la préparation de l’émission et des entrevues prévues à l’émission;

– rédiger, préparer et enregistrer des messages publicitaires et promotionnels.

Exigences

– Formation en animation radio reconnue;

– sens des responsabilités, rapidité d’exécution, autonomie, initiative, capacité de travailler sous pression, travail en équipe;

– connaissance des logiciels Win Média et Adobe Audition et une expérience en animation constituent des atouts.

Conditions

– 35 heures/semaine, du lundi au vendredi;

– salaire selon échelle salariale en vigueur.

Faire parvenir votre démo (obligatoire) ainsi que votre curriculum vitae au plus tard mercredi 1er septembre 2021 à 16 heures, à l’attention de Sylvie Lamontagne, par courriel à : slamontagne@passion-fm.com