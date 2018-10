Conseiller(-ère) publicitaire – Lac-Etchemin

La station de radio PASSION FM dessert son auditoire dans les MRC de Bellechasse et des Etchemins depuis 1992 et sa mission est la suivante : contribuer au développement des MRC de Bellechasse et des Etchemins et y développer un sentiment d’appartenance, plus spécifiquement par l’information locale et régionale, de ce qui se passe au niveau politique, culturel, économique et social.

Sommaire du poste

Agissant sous l’autorité de la coordonnatrice à la direction générale, le conseiller publicitaire assure la vente de publicité auprès de la clientèle de la radio particulièrement dans la MRC de Bellechasse, les Etchemins et les municipalités environnantes.

Principales responsabilités

– Visiter et conseiller les clients pour leur proposer des plans publicitaires en fonction de leurs besoins;

– Développer et entretenir des relations d’affaires personnalisées et durables avec la clientèle;

– Rechercher constamment des moyens d’accroître la satisfaction des clients en effectuant le suivi de leurs besoins;

– Assurer un service de premier plan auprès des clients actifs de la station et développer de nouveaux comptes;

– Négocier les contrats-échanges.

Expériences professionnelles et formation

– Formation dans un domaine pertinent, soit la vente, la publicité, l’administration ou le marketing;

– Un (1) an d’expérience dans le domaine de la vente, préférablement dans un domaine de services ou de produits intangibles (publicité, média, promotion);

– Réalisations concrètes dans des fonctions de ventes (atteinte et dépassement d’objectifs);

– Connaissance du monde des médias et/ou du commerce de détail serait un atout;

– Capable d’utiliser adéquatement les principaux logiciels de bureautique de la série Microsoft ainsi que les médias sociaux;

– Une combinaison d’expériences et de formation jugée pertinente pourra être considérée.

Qualités personnelles et aptitudes

– Habilités en communication et bonne capacité d’écoute;

– Capacité d’établir de bonnes relations interpersonnelles;

– Capacité d’établir sa crédibilité auprès de la clientèle;

– Bonne capacité de persuasion;

– Capacité à organiser et planifier son temps;

– Orienté : client et résultats;

– Honnêteté et intégrité professionnelle;

– Est créatif et témoigne d’une bonne compréhension du monde des affaires en général.

Conditions de travail

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. La rémunération est à commission. L’entrée en fonction est le plus tôt possible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa lettre de motivation et son curriculum vitae au plus tard le vendredi 26 octobre 2018 à l’adresse suivante:

Concours – Conseiller publicitaire Passion FM

11-201, Claude-Bilodeau

Lac-Etchemin, Qc G0R 1S0

Télécopieur : (418) 625-3730

Courriel : slamontagne@passion-fm.com

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

À noter que pour faciliter la lecture, les termes masculins doivent être interprétés avec la concordance masculin-féminin.