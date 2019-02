FM 103.3 est à la recherche d’un(-e) journaliste.

Principales responsabilités

Sous l’autorité du coordonnateur du service des nouvelles, assure la cueillette, le traitement et la diffusion de nouvelles

Pour ce faire, le journaliste est responsable de :

• Recueillir les informations locales et régionales d’intérêt public, couvrir les conférences de presse, trier les communiqués et vérifier les fils de presse

• Rédiger et lire des bulletins de nouvelles

• Mettre à jour les nouvelles sur fm1033.ca

• Réaliser tout autre mandat connexe à la demande de la coordonnatrice

Habiletés, connaissances et attitudes recherchés (compétences)

• Formation reconnue en journalisme ou l’équivalent

• Bonne communication à l’orale et à l’écrit en français

• Bonne connaissance de la Rive-Sud de Montréal

• Dynamique, sens de l’initiative et autonome

• Capacité de travailler en équipe

• Tact, discernement et diplomatie

Conditions particulières

• Capacité de se déplacer sur la Rive-Sud de Montréal

Horaire et rémunération

• Statut : 30 sems

• Horaire : 35 hrs / sem

• Rémunération : Selon politique salariale

• Condition diverse : Être admissible à la mesure Subvention Salariale d’Emploi Québec

Les candidatures (CV et démo) devront être envoyées par courriel à l’adresse suivante : admin@fm1033.ca