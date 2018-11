Rédacteur(-trice) en chef et journaliste

Radio Gaspésie est à la recherche d’une personne afin de pourvoir le poste à temps plein de rédactrice/rédacteur en chef et de journaliste.

Vos responsabilités

La personne rédactrice/rédacteur en chef anime une équipe de journalistes et veille au respect de la ligne éditoriale de la radio. Elle assure également le lien avec la direction et les autres services (techniques et administratifs). Elle doit assurer la cueillette et le traitement des informations locales et régionales pour des fins de diffusion, en conformité avec la politique d’information de la station et la déontologie journalistique.

Qualifications requises

Formation en journalisme ou un équivalent avec une expérience pertinente comme journaliste.

Autres exigences

Parfaite maîtrise de la communication orale et écrite en français.

Excellente connaissance de Word et de l’Internet. Connaissance de base des autres logiciels de Microsoft Office Pro (Excel, PowerPoint et Access).

Être capable de prendre des décisions rapidement.

Expérience dans la gestion du personnel.

Rigueur, fiabilité, créativité et autonomie.

Excellentes capacités rédactionnelles.

Esprit d’analyse et de synthèse.

Aptitude pour le travail d’équipe.

Conditions de travail

Excellentes conditions salariales selon l’échelle en vigueur.

40 heures par semaine – 52 semaines – 3 % du salaire en REER – 2 % de boni par année (si l’année financière est positive) – Augmentation annuelle du salaire selon IPC – Assurance collective payée à 50 % (individuelle ou familiale).