Animateur(-trice) – Havre-Saint-Pierre

La radio CILE de Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, est à la recherche d’une personne passionnée et dynamique pour un poste à temps plein à l’animation, le plus rapidement possible.

Description du poste

– Animer et réaliser des émissions de radio du lundi au vendredi. Émission régulière de 15h à 16h30, remplacement ou autres.

– Vente, création et conception publicitaires, promos et identification station.

– Toutes autres tâches connexes.

Exigences

– Formation pertinente dans le domaine.

– Bonnes connaissances en informatique, Office, Internet, logiciels de montage audio et de mise en ondes.

– Posséder un permis de conduire valide.

– Bonne culture générale et musicale.

– Expérience dans le domaine un atout.

Conditions

Poste permanent, temps plein 35 heures par semaine. Salaires et avantages sociaux très avantageux.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et démo audio OBLIGATOIRE au plus tard le dimanche 14 octobre 2018 par courriel à: pcadieux@rtchsp.com

Pour plus d’informations, communiquez avec nous!

CILE Havre-Saint-Pierre

Patrick Cadieux, Directeur général

Téléphone : 418 538-2451 poste 1645

Cellulaire : 418 538-0594

Courriel : pcadieux@rtchsp.com