Journaliste radio – Charlevoix

Leader dans son milieu, CIHO FM CHARLEVOIX se veut être le reflet de sa communauté pour informer, échanger, éduquer, divertir et ce, dans un souci de respect, d’authenticité et d’engagement. CIHO FM Charlevoix est la radio des gens de Charlevoix. La région de Charlevoix est située à 1h30 de Québec et propose une qualité de vie incomparable à ses résidents ! Nature, culture, paysages grandioses et qualité d’accueil font la réputation de cette si belle région !

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE

Sous la responsabilité de la direction générale et du directeur de l’information, le journaliste recueille l’information nécessaire au traitement et à la diffusion de l’information dans le respect des orientations et des objectifs de l’organisation et notamment le/la titulaire du poste devra :

– Recueillir l’information auprès des intervenants du milieu, la traiter et la rapporter le plus fidèlement possible et faire preuve d’objectivité en tout temps ;

– Rendre en direct les bulletins de nouvelles en ondes, les enregistrer au besoin, de même que les manchettes, les flash infos ou toute autre nouvelle ponctuelle ou de dernière heure selon les standards de l’organisation ;

– Préparer, réaliser des entrevues et effectuer de la recherche pour des sujets selon la demande ;

– Assurer le transfert et l’archivage audio ;

– Développer des contacts, assister à des événements de presse et en faire la couverture ;

– Participer activement au positionnement de la radio en matière de source première d’information locale et régionale pour la région de Charlevoix ;

– Toutes autres tâches connexes au poste.

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques du poste et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les tâches inhérentes au poste.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES

– DEC en communication ou formation en radio profil journalisme ou diplôme collégial ou universitaire relié au domaine du journalisme ;

– Expérience dans le domaine un atout (ex. : 1 à 2 années d’expérience dans le domaine du journalisme ou de la radio) ;

– Excellente communication orale et écrite en français et capacité à s’exprimer en anglais ;

– Bonne culture générale et compréhension de l’environnement socio-politique et des enjeux régionaux ;

– Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux : exemple : Office, internet, Outlook, logiciel de mise en ondes (un atout) ;

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

– Excellente aptitude à communiquer autant à l’oral qu’à l’écrit

– Excellent esprit d’équipe

– Sens de l’organisation, autonomie et capacité à fixer ses priorités et à travailler avec un échéancier serré ;

– Jugement, professionnalisme et objectivité

AFFICHAGE ET DATE D’ENTRÉE EN FONCTION

L’affichage débute le 10 octobre 2018 à 16h et se termine le 24 octobre 2018 à 16h.

Le poste est disponible immédiatement. La date d’entrée est dès que possible et elle pourra être ajustée en fonction du ou de la candidate sélectionnée pour le poste et débuter dès que possible.

RÉMUNÉRATION et avantages

Poste permanent à temps plein. Le salaire est établi selon la politique en vigueur au sein de l’organisation. Assurances collectives et avantages sociaux.

POUR POSTULER

Faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 24 octobre 2018 à 16h, à l’attention de Madame Mélissa Girard, directrice générale et des ventes, par courriel à direction@cihofm.com . Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

L’emploi du masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.