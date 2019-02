La radio du Pontiac recherche actuellement un ou une conseiller(-ère) publicitaire et marketing pour se joindre à son équipe.

Lieu de travail

138, rue Principale

Fort-Coulonge (Québec)

J0X1V0

Précisions sur le lieu de travail : l’employé devra se déplacer régulièrement pour rencontrer des clients.

Principales fonctions

Le poste de conseiller publicitaire et marketing consiste principalement à exécuter un plan de travail afin de rencontrer des clients publicitaires potentiels. L’employé(e) devra organiser des entreprises locales afin de les aider dans leurs besoins de communications et de marketing et de leur offrir des solutions d’affaires. Principales tâches : élaborer des contrats publicitaires, offrir des plans de publicités à des clients, travailler avec le producteur en vue de la création de publicité, travailler pour trouver des idées pour créer des événements afin de promouvoir la radio communautaire de Pontiac.

Exigences et conditions de travail

– Niveau d’études : Diplôme d’études secondaires (général) (DES) terminé

– Années d’expérience reliées à l’emploi :aucune, ou information non disponible

-Description des compétences : La personne devra être créative, avoir une bonne écoute, savoir travailler en équipe, être ouverte à apprendre à travailler dans un média et de suivre des formations. Doit avoir un permis de conduire valide et un véhicule pour les déplacements.

-Langues demandées : langues parlées : français et anglais / langues écrites : français et anglais

Conditions

Salaire offert : 12,00$ – de l’heure

Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement

Nombre d’heures par semaine : 40,00

Conditions diverses : l’horaire de travail est de 40 heures semaine, du lundi au vendredi (9h00 à 17h00 du lundi au mercredi et 11h00 à 19h00 les jeudis et 9h00 à 17h00 les vendredis). Possibilité de travailler les samedis. Commission sur les nouveaux clients : vous devez être admissible à une subvention salariale d’Emploi Québec. Voir votre admissibilité auprès d’un centre local d’emploi de votre territoire.

Statut d’emploi : permanent, temps plein

Jour, soir, fin de semaine

Date prévue d’entrée en fonction : 2019-03-11

Pour candidater

Nom de la personne à contacter : François Carrier (Directeur)

Envoyer un courriel à : dg@chipfm.com