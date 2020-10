Radio-Acton Inc. est une radio communautaire fortement impliquée dans sa communauté. Depuis 2004, elle a su s’implanter dans les habitudes des résidents de la région en diffusant une programmation divertissante 24/7.

Notre équipe recherche présentement un(e) DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

– Assumer la direction générale des activités radiophoniques et des ressources financières de l’organisme;

– assurer la gestion des activités de membership, ventes, marketing et relations publiques;

– élaborer les plans marketing de : la programmation, les activités radiophoniques, les ventes ainsi que les outils de promotion/communication;

– collaborer à la production radiophonique en participant à certaines étapes.

– innover dans les stratégies de développement (réseaux sociaux, site web, podcasts, etc.).

EXIGENCES

– 3 à 5 ans d’expérience comme directeur général ou autre poste de direction;

– 3 à 5 ans d’expérience en Marketing et/ou Ventes;

– grandes habiletés relationnelles (communication et relations publiques);

– expérience radiophonique (un atout);

– leadership, organisation, autonomie et dynamisme;

– capacité de créativité et d’innovation;

– expérience de travail avec un CA;

– axé sur le travail d’équipe et la communication transparente;

– aptitudes en gestion de finances communautaires ou comptabilité;

– aptitudes en relation humaine.

POURQUOI SE JOINDRE À NOUS?

Nous sommes impliqués dans la communauté, nous avons une équipe jeune et dynamique, notre auditoire est fidèle et le bonheur au travail fait partie de nos valeurs!

Vous désirez contribuer au succès d’un organisme bien en vue dans la région?

Faites parvenir votre curriculum vitae à ktremblay@altifica.ca