Marie-Ève Laramée-Gauvreau est Directrice des programmes et responsable des communications pour le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).

Œuvrant depuis une quinzaine d’années au sein du milieu culturel et communautaire canadien, Marie-Ève apporte à l’équipe du FCRC une solide expérience en gestion de projets et de partenariats, en recherche et en communications. Détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art et d’une maîtrise en muséologie de l’Université de Montréal, Marie-Ève a été impliquée dans bon nombre de projets auprès d’institutions de diverses natures, dont le gouvernement fédéral, les musées nationaux, les organismes sans but lucratif ou encore le milieu universitaire. Doyenne de l’équipe du FCRC, Marie-Ève y travaille depuis 2012, année où elle a été en charge de concevoir le programme Radiomètre, la pierre angulaire du financement offert par l’organisme.

