(Longueuil) Les médias régionaux de la Montérégie sont essentiels et ont besoin de soutien, affirment trois candidats aux élections provinciales

Participant à un débat, vendredi matin, sur la culture et les communications en Montérégie, les candidats de la CAQ, du PQ et de Québec solidaire (QS) ont tous reconnu l’importance des médias régionaux et communautaires dans la valorisation de la culture et de l’information locales. Mais ils ont rappelé à quel point leur situation est précaire.

Seul le PLQ manquait à l’appel lors de ce débat organisé par Culture-Montérégie et diffusé sur une quinzaine de médias et plateformes de la Montérégie.

André Vincent, candidat de QS dans la circonscription de Vachon, a souligné que pour apporter un meilleur financement aux médias régionaux, son parti prévoit de nouvelles mesures fiscales appliquées aux fournisseurs d’accès internet et de contenus culturels, ainsi qu’aux fabricants d’appareils électroniques.

« Il est important d’avoir un média qui vient valoriser la culture locale mais également un sentiment d’appartenance essentiel à nos régions », a déclaré le candidat du PQ dans Borduas, Cédric G. Ducharme qui veut notamment rapatrier dans le trésor public les fuites fiscales d’entreprises comme Spotify et Netflix afin de financer le support à la culture et aux médias.

Selon Claire Samson, candidate de la CAQ dans Iberville, les médias régionaux « c’est notre connexion directe avec la population et (celle-ci) les consulte et les consomme de façon importante », a-t-elle indiqué. Elle a rappelé que le gouvernement n’a jamais suivi la directive l’obligeant à consacrer, dans ses plans de communications, une partie de ses budgets aux médias locaux. « Il faut corriger ceci rapidement », a-t-elle insisté.

Source : Culture-Montérégie sur Facebook

Pour voir tout le débat : https://www.facebook.com/culture.monteregie/videos/186364358832533/