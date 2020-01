Journaliste : CJTB Tête-à-la-Baleine

La voix du large, Radio Communautaire Tête-à-la-Baleine, la radio qui dessert le village de Tête-à-la-Baleine en Basse-Côte-Nord, est à la recherche d’un journaliste à temps plein.

Téléchargez l’offre d’emploi complète (PDF)

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire du poste aura comme principales responsabilités la recherche et la rédaction de nouvelles afin d’informer les auditrices et auditeurs sur ce qui se passe dans tous les secteurs d’activités du village, de la Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent et de la MRC Golfe-Saint-Laurent.

Il aura également comme tâches de faire la lecture des bulletins de nouvelles, d’alimenter la section « Nouvelles » du site web de même que la page Facebook de la station radiophonique, et d’apporter un soutien en information à l’émission du matin. Il sera également appelé à couvrir des conférences de presse et événements sur le territoire de diffusion.

De plus, il devra préparer, de façon occasionnelle, des émissions spéciales portant sur divers enjeux du milieu et assumer toute autre tâche connexe demandée par la direction générale en soutien à l’animation et à la production.

La personne recherchée doit avoir complété avec succès une formation en journalisme et/ou en communications et/ou avoir une expérience pertinente dans le domaine des communications et de la recherche d’informations. Il doit avoir un très bon sens des responsabilités, une rapidité d’exécution, beaucoup de créativité, l’autonomie et une forte capacité à travailler en équipe. Il doit aussi avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise puisque plusieurs intervenants sur la Basse-Côte-Nord sont anglophone.

La personne doit fournir un minimum de 35 heures par semaine. La rémunération est établie selon l’échelle salariale en vigueur et les autres conditions sont fixées en vertu du Code canadien du travail.

Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae le plus tôt possible à l’attention de Stéphanie Fournier, directrice générale par courriel cjtb@globetrotter.net, l’emploi est à combler pour le 1er février 2020.