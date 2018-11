Natif des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre a été conseiller municipal des Îles-de-la Madeleine de novembre 2005 à novembre 2013. Il a ensuite été élu maire en novembre 2013, une fonction qu’il exerce encore maintenant et qu’il jumelle à celle de président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.

Jonathan Lapierre siège à un grand nombre de comités et de conseils d’administration. Très actif sur la scène régionale, il a notamment été président de la Régie des transports de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de 2008 à 2015 et vice-président de la Conférence régionale des élus de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de 2013 à 2015. À ce jour, il exerce les fonctions de vice-président de la Régie inter municipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

et du conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités. Jonathan Lapierre est copropriétaire d’une entreprise de transport scolaire depuis son retour aux Îles-de-la-Madeleine, après un séjour de neuf ans à Québec où il a travaillé comme consultant en informatique pour l’intégration de réseaux numériques sans fil en entreprise. Il a également été gérant du réputé restaurant de Serge Bruyère à Québec pendant deux ans, alors qu’il complétait une technique en informatique. Fort d’une variété d’expérience professionnelle, Jonathan Lapierre a à cœur le développement de sa Municipalité et de sa région.

