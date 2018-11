JDLR2018 : “Les Rencontres ADISQ”

Vendredi 9 novembre en soirée

“Les Rencontres ADISQ”

Les gagnants des Prix Rencontres 2018

Le 9 novembre 2018 en soirée avait lieu la remise des Prix Rencontres radio et artistiques, au Théâtre Petit Champlain, à Québec, dans le cadre des Jours de la Radio 2018. L’ADISQ a profité de l’occasion pour remettre neuf Prix Rencontres récompensant le travail des intervenants de la radio au Québec entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 ainsi que cinq prix artistiques.

Les gagnants des prix radio sont :

Steven Croatto, WKND 91.9 – Québec

Directeur des programmes de l’année – Station de radio, marché central

Jonathan Gariépy, 103,1 FM – Maskinongé

Directeur des programmes de l’année – Station de radio, marché régional

Guy Brouillard, 96,9 CKOI – Montréal

Directeur musical de l’année – Station de radio, marché central

Valérie Ferland, CJSO 101,7 FM – Sorel-Tracy

Directrice musicale de l’année – Station de radio, marché régional

Seb Lozon, 107.5 Rouge – Québec

Animateur ou chroniqueur culturel de l’année – Station de radio, marché central

Caroline Legault, FM 103,3 – Longueuil

Animatrice ou chroniqueuse culturelle de l’année – Station de radio, marché régional

CIEU FM 94,9 – Carleton-sur-Mer

Station de radio communautaire de l’année – Marchés central et régional

CHYZ 94,3 FM – Québec

Station de radio universitaire et collégiale de l’année – Marchés central et régional

SiriusXM, Agence de placement

Initiative musicale de l’année

Les gagnants des prix artistiques sont :

2Frères – Nous autres

1) Prix Reconnaissance (plus de 100 semaines au Top Ventes du PalmarèsPRO) ;

2) Prix PalmarèsADISQ, remis à l’artiste s’étant le plus démarqué dans les palmarès radio et ventes du site PalmarèsADISQ.

Émile Bilodeau – Rites de passage

Prix d’un premier album francophone d’un artiste québécois s’étant démarqué avec un ou des extraits sur les ondes des radios BDS

Mon Doux Saigneur – Mon Doux Saigneur

Prix du premier album francophone d’un artiste québécois s’étant démarqué avec un ou des extraits sur les ondes des radios amplifiées (palmarès réalisé à partir des données des palmarès des radios telles que Stingray Musique, SiriusXM, l’ARCQ, CIBL, CKRL et les radios communautaires et universitaires). Ce prix était accompagné d’un Bourse Stingray de 1 000$.

Ludovick Bourgeois – Ludovick Bourgeois

Prix d’un premier album francophone d’un artiste québécois s’étant démarqué avec un ou des extraits sur les ondes des radios correspondantes, présenté par l’ARCQ.

Lors de cette soirée, et pour saluer plus de 40 ans de carrière à titre de directeur musical, une plaque Reconnaissance a été remise à monsieur Guy Brouillard pour souligner ses nombreuses nominations et ses neuf Prix Rencontres remportés.