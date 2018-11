Président de la Fédération québécoise des municipalités depuis février 2018, M. Jacques Demers s’est engagé en politique en 2000, et il sera élu conseiller municipal de Sainte-Catherine-deHatley. En 2005, il devient maire de cette municipalité, fonction qu’il occupe depuis de façon

ininterrompue. Très tôt, M. Demers s’investit activement dans sa communauté. Ainsi, on le retrouve à l’Association des jeunes ruraux du Québec, à la Fédération de la relève agricole du Québec, à titre de président, et à la Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) dont il sera délégué au Congrès international de Paris en 1996.

L’engagement de M. Demers ne s’est par ailleurs jamais démenti. Au fil des ans, il sera préfet de la MRC de Memphrémagog, président de la Corporation de ski et golf du Mont-Orford, président de la Régie de police Memphrémagog, président de la Conférence régionale des élus de l’Estrie et administrateur de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook. Il agira également comme vice-président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et siégera au conseil d’administration de la Fédération canadienne des

municipalités (FCM). De plus, il a été membre du Groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités créé par le gouvernement du Québec en 2015. M. Demers est également actif dans le domaine des affaires. Il est en effet propriétaire d’une

entreprise d’insémination artificielle de bovins en Estrie, ainsi que copropriétaire du complexe funéraire Charron & Lamoureux de Magog.

Enfin, le président de la Fédération, M. Demers, favorise constamment les échanges avec les citoyens et les décideurs pour une compréhension accrue des enjeux. Cette manière d’aborder les dossiers qu’il privilégie permet sans conteste d’accélérer la résolution des problématiques de plus en plus complexes qui confrontent quotidiennement le milieu municipal.