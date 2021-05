La Radio CHGA FM est une radio communautaire bien implantée dans son milieu. Au fil des ans, elle est devenue la référence médiatique dans la Vallée-de-la-Gatineau et se fait un devoir d’informer, de soutenir et de divertir la communauté.

CHGA est à la recherche de la personne parfaite pour occuper le poste de gestionnaire médias sociaux et contenus numériques et ainsi compléter son équipe dynamique et impliquée.

Sous l’autorité de la directrice générale et du coordonnateur aux contenus numériques, le/la titulaire du poste assure la production et la diffusion de contenu sur les plateformes numériques ainsi que sur les médias sociaux de la Radio CHGA. Le tout se fait en respectant les normes et politiques en vigueur, tout en s’alignant sur les tendances Web du moment.

Tâches

– Assurer quotidiennement l’animation et la modération des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn);

– produire des contenus (écrits, audios, vidéos, photos, etc.) pour toutes les plateformes numériques ainsi que sur les médias sociaux de la Radio CHGA;

– faire rayonner les contenus et les promotions de la Radio CHGA;

– apporter ponctuellement un soutien dans la mise à jour du site Internet de CHGA, à l’édition et la mise en ligne de contenus;

– apporter ponctuellement un soutien à la programmation radio pour la création et la déclinaison de contenus;

– apporter un soutien à la planification de la stratégie numérique;

– maintenir à jour le calendrier des contenus numériques en conformité avec les stratégies et politiques en vigueur;

– effectuer toute autre tâche connexe.

Compétences

– Diplôme d’études en communication, journalisme, marketing ou dans un domaine connexe;

– expérience en rédaction Web et bonne connaissance des pratiques sur le Web;

– excellente connaissance des médias sociaux;

– expérience pertinente en journalisme/communication sur les plateformes numériques, un atout;

– connaissance de Canva et création de contenu visuel, un atout;

– bon sens de l’organisation et gestion de tâches multiples;

– aptitude démontrée pour le travail d’équipe;

– excellente connaissance du français, parlé et écrit.

Le candidat ou la candidate

– Fait preuve d’autonomie et d’initiative;

– a un bon sens de l’organisation;

– démontre une capacité à travailler sous pression;

– fait preuve de rigueur;

– est polyvalent;

– démontre de la créativité;

– fait preuve de professionnalisme;

– démontre un esprit d’analyse et de synthèse;

– est débrouillard;

– a un bon jugement.

Conditions de travail

– Poste permanent à temps plein;

– salaire compétitif selon l’échelle salariale en vigueur;

– emploi dans une région accueillante, idéale pour les amateurs de plein air;

– excellentes conditions de travail et avantages sociaux.

Postulez

Soumettez votre candidature d’ici au vendredi 11 juin 2021 à 16 heures. Faites-le via le formulaire sur le site du Grenier aux Emplois, à l’attention de Gisèle Danis, directrice générale.

Possibilité d’une visite-découverte de la Vallée-de-la-Gatineau lors de l’entrevue grâce à Place aux jeunes en région.