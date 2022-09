FM 103,3 : Conseiller publicitaire radio-plateforme numérique.

Conseiller publicitaire radio-plateforme numérique.

Principales responsabilités

Sous l’autorité de la direction générale, élabore et présente auprès d’annonceurs des concepts de ventes publicitaires en conformité avec les orientations et les objectifs de la station.

Pour ce faire, le conseiller publicitaire est responsable de :

– Identifier et communiquer avec de nouveaux annonceurs;

– réaliser et présenter des concepts de ventes publicitaires aux annonceurs (Radio/plateforme numérique);

– recruter et développer de nouveaux comptes;

– assurer la saisie et la mise à jour des données dans le CRM Maximizer;

– réaliser le service à la clientèle et le suivi des ventes auprès de la clientèle;

– négocier des contrats d’échange publicitaire.

Habiletés, connaissances et attitudes recherchées (compétences)

– Expérience dans la vente numérique et le développement des affaires;

– formation en marketing ou l’équivalent;

– connaissance de la Rive-Sud de Montréal;

– base de clientèle en vente publicitaire sur la Rive-Sud un atout;

– autonome, dynamique et sens de l’initiative;

– maîtrise de l’environnement MS Office (Word, Excel et PowerPoint) et Maximizer.

Conditions particulières

Capacité de se déplacer dans le Montréal métropolitain, principalement sur la Rive-Sud.

Horaire et rémunération

– Statut : Contractuel;

– horaire : 35 heures/sem. Horaire flexible, possibilité de télétravail;

– rémunération : salaire de base + commissions, possibilité de 50 à 65K.

Pour poser votre candidature, cliquez ici pour remplir le formulaire sur Le Grenier aux emplois.

