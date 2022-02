FM 103,3 Longueuil : poste de journaliste à temps complet.

Principales responsabilités

Sous l’autorité du directeur du service des nouvelles, assure la cueillette, le traitement et la diffusion de nouvelles locales.

Responsabilité de la ou du journaliste

– Recueillir et traiter les informations locales d’intérêt public;

– couvrir les conférences de presse et les conseils de ville, trier les communiqués, vérifier les réseaux sociaux, etc.;

– rédiger, produire et lire des bulletins de nouvelles radiophoniques;

– mettre à jour les nouvelles sur fm1033.ca et sur les comptes de réseaux sociaux;

– réaliser tout autre mandat connexe à la demande du directeur.

Habiletés recherchées

– Être à l’affut de la nouvelle constamment et identifier des sujets;

– avoir une capacité à cerner et à traiter rapidement et efficacement une nouvelle;

– souplesse dans la capacité d’improvisation à décrire un événement en direct;

– avoir un bon sens de l’entrevue en respect avec les consignes journalistiques;

– flexibilité dans les horaires de travail et être disponible pour travailler des soirs et fins de semaine.

Formations et attitudes recherchées

– Formation reconnue en journalisme ou l’équivalent;

– bonne communication à l’orale et à l’écrit en français;

– bonne connaissance de la Rive-Sud de Montréal;

– dynamique, sens de l’initiative et autonome;

– capacité de travailler en équipe;

– tact, discernement et diplomatie.

Conditions particulières

Capacité à se déplacer sur la Rive-Sud de Montréal.

Horaire et rémunération

– Horaire : 35 h/sem.;

– rémunération selon politique salariale;

– conditions diverses : Avoir un permis de conduire.

Les candidatures (CV et démo) devront être envoyées par courriel à l’adresse suivante : admin@fm1033.ca

Bonne chance.