Radio Acton Inc. est une radio communautaire fortement impliquée dans sa communauté. Depuis 2004, elle a su s’implanter dans les habitudes des résidents de la région en diffusant une programmation divertissante 24/7.

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)

POURQUOI SE JOINDRE À NOUS ?

• Implication dans la communauté

• Ambiance de travail dynamique

• Petite équipe de travail

• Auditoire fidèle

• Le PLAISIR fait partie de nos valeurs

• Équipe et CA engagés

Êtes-vous la personne qui permettra de donner des ailes à RADIO ACTON pour démarrer sa 15e année d’existence ? Votre CRÉATIVITÉ sera la source pour nous amener plus loin !

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Assumer la direction générale des activités et des ressources de l’organisme.

• Assurer la gestion des activités de ventes, marketing et relations publiques.

• Élaborer les plans marketing de : la programmation, les activités radiophoniques, les ventes ainsi que les outils de promotion/communication.

• Collaborer à la production radiophonique en participant à certaines étapes.

EXIGENCES

• 5 ans d’expérience comme Directeur Général ou DG Adjoint

• 3-5 ans d’expérience en Marketing et/ou Ventes

• Grandes habiletés relationnelles (communication et relations publiques)

• Maîtrise du français (oral et écrit)

• Aisance avec la suite Office

• BAC en Communications ou Administration

• Expérience de travail avec un CA

• Expérience radiophonique et bilinguisme (atouts)

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Leadership, organisation, autonomie et dynamisme

• Capacité de créativité et d’innovation

• Axé travail d’équipe et communication transparente

• Aptitudes en gestion de finances communautaires

• Grandes habiletés relationnelles

CANDIDATURES

Vous désirez contribuer au succès d’un organisme bien en vue dans la région ? Faites parvenir votre curriculum vitae à Robert Gingras: rgingras@rgarh.com.

Au plaisir de vous rencontrer !