Emploi étudiant journaliste animateur

EMPLOI – ÉTUDIANT.E

La radio communautaire de Shawinigan CFUT 92.9 est à la recherche d’un(e) étudiant(e) animateur.trice journaliste.

Principales fonctions

Animateur.trice

– Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;

– autonome, responsable, dynamique, facilité à communiquer;

– études reliées aux communications, médias ou domaine connexe;

– connaissance du territoire de la Mauricie est un atout;

– facilité à maîtriser les outils informatiques;

– bonne culture générale;

– bonnes connaissances musicales.

Journaliste

– Assurer la cueillette et le traitement de l’information locale et régionale;

– rédiger et présenter les bulletins de nouvelles;

– commenter et communiquer des nouvelles et des informations diffusées à partir des conférences de presse, journaux, revues, radio et télévision;

– réaliser des entrevues à des fins de diffusion;

– recevoir, analyser et vérifier les nouvelles et autres textes pour en évaluer l’exactitude;

– informer pour stimuler l’opinion publique.

Conditions

Il s’agit d’un emploi de 35 heures par semaine pour une durée de 8 semaines.

Du lundi au vendredi.

Le salaire est à 13,10 $/heure.

Exigences

Le candidat idéal sera dynamique et autonome et se démarquera par sa personnalité et sa rigueur au travail. Il faut avoir de l’entregent et du charisme en plus d’être une personne sociable capable de développer et entretenir des relations avec les auditeurs et auditrices. Vous devez être à l’étude pour l’obtention d’un diplôme en radiodiffusion ou journalisme. Les logiciels utilisés sont Adobe Audition et WinMedia.

Vous devrez aussi maîtriser l’informatique et maîtriser la suite logicielle office (Word, Excel, Outlook).

Les étudiant(e)s intéressés doivent envoyer leurs CV à :

denisbenoit@929cfut.com

Ou communiquez au 819-537-0911, poste 224.