Directeur(-trice) général(-e)

La Société radio communautaire Victoria est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour assumer la direction générale de sa station de radio CILS-FM située à Victoria (C.-B.). Le ou la candidate recherché(e) sera responsable de la gestion financière, humaine et technique et verra à la planification ainsi qu’à la supervision des activités de la radio et du travail du personnel.

Compétences et connaissances

• Esprit d’initiative et de leadership

• Bon sens de l’organisation et de la planification

• Aptitudes manifestes pour le travail en équipe et habiletés en relations interpersonnelles et publiques

• Bonne capacité d’expression orale et écrite dans les deux langues officielles du Canada

• Capacité et expérience à écrire des demandes de financement

• Excellente capacité à gérer et à analyser les finances

• Excellente capacité à gérer les ressources humaines, incluant les bénévoles

• Connaissance du milieu radiophonique et de la situation culturelle, économique et sociale des francophones en milieu minoritaire

• Connaissance des logiciels de bureau (Office)

• La connaissance de logiciels de comptabilité (Sage) et de studio radiophonique (Radiologik) serait un atout

• Expérience à travailler en collaboration avec un conseil d’administration d’un organisme à but non lucratif

Tâches principales

• Recherche de fonds : rédaction de demandes de subventions, organisation de

levées de fonds, vente de publicité

• Gestion du budget et des ressources financières

• Gestion et développement des partenariats

• Gestion des ressources humaines : employés et bénévoles

• Organisation de la participation de la radio à des événements communautaires

(Festivals, salons, etc.)

• Représenter la radio auprès du public, du gouvernement, des organismes et

autres groupes

• Maintenir les divers services visant à satisfaire la clientèle, les membres,

l’auditoire de la radio et les bailleurs de fond

• Coordonner les liens entre le personnel et le Conseil d’administration

Qualifications

• Diplôme de 1er cycle d’une université reconnue en administration/

communication ou une expérience de travail jugée pertinente en administration

• Trois à cinq années d’expérience en gestion serait un atout

Date d’entrée en fonction : mars 2019

Heures par semaine : 35 heures

Échelle salariale : 20$/h + commissions

Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae et d’une lettre de motivation dès que possible à l’adresse courriel suivante : recrutementdg@cilsfm.ca

La Société radio communautaire Victoria (CILS-FM)

637 Head Street

Victoria, BC

V9A5S9