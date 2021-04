Direction générale radio télévision communautaire d’Havre-Saint-Pierre.

Radiotélévision communautaire de Havre-Saint-Pierre, la RTC, est une entreprise collective qui existe depuis 1981. Elle offre à la population de la Minganie des services de câblodistribution, télévision, Internet, téléphonie, vente et soutien en informatique et une station de radio. La RTC est située à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Un endroit magnifique en plein cœur de la nature.

Résumé

Sous la supervision du conseil d’administration, la direction générale a pour mandat d’assumer l’organisation et la direction des ressources humaines, financières et matérielles de manière à réaliser les objectifs qui ont été fixés. Elle travaille en collaboration avec le CA qu’elle tient informé de la situation de l’organisme. Elle veille à la réalisation de la mission et des objectifs de l’organisme en dirigeant l’ensemble de ses activités, dans le respect des directives et des politiques adoptées par le CA.

Principales responsabilités de la direction générale

– Planification et gestion des opérations;

– planification et gestion financières;

– recherche de financement et subvention;

– gestion du personnel;

– assurer que les biens et services fournis par la RTC sont conformes aux exigences, normes, règlements et lois applicables;

– représenter la RTC;

– toutes autres tâches connexes.

Qualification et exigences

– Diplôme d’études collégiales dans les domaines suivants : comptabilité, administration, gestion des ressources humaines, communications, télécommunications et/ou toutes autres expériences pertinentes;

– deux ans d’expérience minimum;

– bon français et anglais parlé et écrit;

– bonnes connaissances en informatique : Office 365, environnement Windows;

– détenir un permis de conduire valide;

– période de probation de 6 mois.

Profil de candidat et compétences recherchés

Afin de pourvoir ce poste, la RTC recherche un candidat :

– rigoureux et méthodique (suivi des normes et réglementations, qualité des services, suivi des échéanciers et budgets);

– possédant des habiletés à diriger (maîtriser et prendre les choses en main, planifier, prendre des décisions et coordonner le travail du personnel);

– démontrant une capacité à gérer plusieurs dossiers en simultané;

– doté de souplesse interpersonnelle et habiletés à communiquer (gestion des ressources humaines, prise de décision conjointe avec le comité de direction et/ou Conseil d’administration, collaboration avec les parties prenantes);

– attitude positive, dynamique et facilité d’adaptation;

– initiative, autonome, sens de l’organisation, belle présentation, travail avec le public.

Horaire de travail

Horaire fixe de jour. Possibilité de travailler les soirs et les fins de semaine. Rotation sur garde téléphonique.

Dois répondre aux urgences…

Salaire et avantages

– Salaire et vacances selon la politique en vigueur;

– avantages sociaux selon la politique en vigueur, après la probation;

– assurance et REER collectif, cellulaire fourni, services de la RTC sans-frais, frais pour le sport.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 30 avril midi.

Via ce formulaire, cliquez ici.

En personne en vous présentant au 992, rue du Bouleau Havre-Saint-Pierre

Seules les candidatures retenues seront contactées.