Devenez journaliste local à Fermont

CFMF 103,1 Le son du grand Nord

La radio communautaire de Fermont, CFMF 103,1, est à la recherche d’un ou une journaliste dans le cadre d’un projet financé par l’Initiative de journalisme local (IJL) du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Tu es journaliste, tu possèdes de l’expérience ou désires débuter dans le métier? La radio CFMF t’offre la possibilité de devenir son journaliste local! Une occasion unique de pratiquer ce métier que tu aimes tant et de travailler dans le fameux Mur!

Où?

Situé dans le Grand Nord québécois, à la frontière du Labrador, au nord du 52e parallèle, Fermont est un endroit féérique et unique! Tu auras l’occasion de parfaire ta profession dans des conditions hors de l’ordinaire. Si tu aimes la nature, le plein air, la tranquillité et te rendre où tu veux en 5 minutes ou moins, Fermont est parfait pour toi! Découvre le Mur et ses mystères, explore le mont Daviault, profite de la piscine intérieure, assiste à un spectacle ou vis le Taïga Carnaval! Fermont te surprendra et te séduira!

Comment?

Il faudra couvrir toutes les facettes de l’actualité locale fermontoise et des environs. Que ce soit la scène sportive locale, la politique municipale, les enjeux du transport, le monde minier, les arts et spectacles, l’actualité régionale, les faits divers, l’action ne manque pas!

Tu devras produire un bulletin de brèves nouvelles locales quotidien pour les ondes, alimenter le site internet et les réseaux sociaux avec les informations et réaliser des entrevues diverses avec les différents acteurs du milieu. Il faudra effectuer différentes tâches connexes et toucher à l’animation, notamment pour des remplacements lors des vacances.

Pour qui?

On recherche une personne passionnée d’information. Avec ou sans expérience, il faut posséder une formation pertinente et avoir le désir de travailler fort pour informer la population fermontoise. Tu es nouvellement diplômé en journalisme, tu es journaliste radio, télé ou écrit et veux vivre une nouvelle aventure? Envoie-nous ton C.V. sans hésiter!

La connaissance des logiciels Adobe Audition et WinMedia est un atout. La maitrise de la suite Office également. Il faut bien maitriser le français écrit et parlé. L’anglais est un atout. Avoir une voiture peut s’avérer fort pratique, mais n’est pas obligatoire.

CFMF invite les personnes appartenant à un large éventail de groupes et communautés à présenter leur candidature, y compris en ce qui a trait à la langue, l’origine ethnoculturelle, le sexe, l’identité de genre ou sexuelle, l’âge, les croyances religieuses et les capacités (liste non exhaustive).

Les conditions?

Le projet IJL se termine le 31 mars 2021. Le salaire est de 22$ de l’heure pour 40 heures par semaine. L’horaire est flexible et atypique; il faudra travailler le matin, en après-midi, assister à des assemblées en soirée ou des événements la fin de semaine. Deux allocations de transport, aux Fêtes et à la fin du contrat, vous sont offertes. Nous avons un logement à prix modique de disponible si besoin, et l’internet ainsi que le câble sont fournis!

Postulez avant 16h le 1er août en envoyant C.V. et démo de nouvelles lues et écrites via le formulaire à l’attention de Karl Gagné Côté. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées par la suite.

Le formulaire est ici : Grenier aux Emplois.