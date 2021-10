Country POP 103,1 cherche un développeur commercial.

Country Pop 103.1 est un média en pleine croissance. La radio est à la recherche de la perle rare pour effectuer un travail de développement commercial pour sa radio dans la MRC de Maskinongé, en Mauricie.

Tâches et responsabilités

– Créer des concepts qui répondent aux besoins des clients : concours, podcasts, publicités traditionnelles et médias sociaux;

– accompagner les clients dans leur stratégie de publicité et marketing;

– vendre toutes les plateformes de Country Pop 103.1 : radio et numériques;

– développer des opportunités et partenariats d’affaires;

– assurer le suivi entre les départements de productions et les clients;

– participer à différentes activités de l’industrie et de la communauté.

Compétences et habiletés essentielles

– Connaissance des stratégies marketing traditionnelles et numériques;

– aptitudes et intérêt pour la vente et l’accompagnement client;

– grande capacité à effectuer des suivis;

– grande capacité d’écoute et un souci du détail;

– la personne devra être proactive;

– détiens un permis de conduire valide et véhicule;

– une connaissance adéquate du français est requise;

– connaissance du territoire et des partenaires potentiels (un atout).

Renseignements supplémentaires

– Type de poste : permanent;

– salaire : base et commissions;

– lieu de travail : Louiseville.

Date limite pour postuler : 1er novembre 2021.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature auprès du directeur général : jonathan.cyrenne@countrypop.ca