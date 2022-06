Country Pop 92,9 est à la recherche d’une animatrice ou d’un animateur.

Remplacements d’été et opportunité d’emploi à long terme.

Tâches et responsabilités

En tant qu’animatrice ou animateur de radio, tu seras responsable de présenter une chronique et d’animer ou de coanimer une émission radiophonique, ce qui se traduira entre autres par :

– Présenter des messages d’intérêt public;

– présenter des messages publicitaires;

– effectuer des recherches et te documenter sur les thèmes abordés et sur les invités à interviewer;

– collaborer avec l’équipe afin de préparer et planifier la mise en ondes de l’émission;

– discuter avec les invités et leur expliquer le déroulement de l’entrevue;

– tu auras aussi à participer à la création de balados.

Compétences et habiletés requises

– excellent français à l’oral;

– capacité à gérer plusieurs tâches et à prioriser;

– aptitudes démontrées pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles;

– formation ou expérience en animation radio.

Envoie ton CV à Stéphane Laroche, stephane.laroche@countrypop.ca