Country Pop 103.1 : Conseiller publicitaire marché Mauricie.

Les stations Country Pop de la Mauricie, situées à Louiseville et Shawinigan, sont à la recherche d’une personne pour occuper le poste de conseiller publicitaire, marché Mauricie.

Sous l’autorité du directeur général, la personne devra effectuer les tâches suivantes :

Profil

– Développer des opportunités et partenariats d’affaires en Mauricie;

– accompagner les clients dans leur stratégie de publicité et marketing;

– créer des concepts qui répondent aux besoins des clients : concours, podcasts, publicités traditionnelles et médias sociaux;

– assurer les suivis nécessaires entre les départements de productions et les clients;

– rédiger les textes publicitaires;

– participer à différentes activités de l’industrie et de la communauté;

– autres tâches connexes.

Salaire et avantages

Un salaire de base est offert et le taux de commission est de 15%. Des primes de performance sont aussi offertes. La personne aura droit à trois semaines de vacances, à prendre selon ses désirs. À cela s’ajoute une semaine de congé, aux frais du patron, dans le temps des Fêtes.

Le marché

La personne qui occupera le poste de conseiller publicitaire aura pour mission de vendre les produits des stations Country Pop de Louiseville et Shawinigan. Il s’agit d’un mandat de développement. La personne aura aussi les clients régionaux.

Quels seront les produits à vendre?

Les stations de radio Country Pop offrent une multitude de produits publicitaires, notamment de la publicité traditionnelle (des spots à la radio), des contenus numériques tels blogues et podcasts, des stratégies de concours et plus encore. Notre objectif est d’offrir une campagne publicitaire performante pour chacun de nos clients.

Ce que nous cherchons

Une personne dynamique, qui n’a pas peur d’aller à la rencontre des gens. Un minimum de charisme est requis. Une connaissance des concepts marketing et de la vente est obligatoire. La personne devra faire preuve de leadership, savoir repérer les clients, créer des opportunités d’affaires. Le patron aime la rigueur, donc si vous partagez cette passion commune, vous risquez fort bien d’avoir un match.

Un permis de conduire valide est nécessaire pour occuper cet emploi.

Si le candidat a une connaissance de l’univers médiatique, c’est un atout. Si elle connaît la région de la Mauricie, c’est aussi un beau plus.

Pour poser votre candidature, remplissez le formulaire ici sur Isarta.

Bonne chance.