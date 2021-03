Country Pop 103.1 est à la recherche d’un animateur-podcasteur.

Country Pop 103.1, la radio locale et régionale desservant la MRC de Maskinongé et les environs, est actuellement à la recherche d’un animateur-podcasteur. Tu es aux études, tu aimes les défis, tu aimes créer, rechercher et communiquer, notre équipe jeune et dynamique a besoin de toi.

Tâches

Sous la supervision de la direction générale, la personne embauchée aura les tâches suivantes :

– Remplacer certains animateurs;

– effectuer des reportages dans les événements, s’il y en a;

– réaliser des entrevues et développer du contenu numérique;

– développer et animer des podcasts;

– effectuer des tâches connexes.

Exigences requises

– Tu es passionné ;

– tu rêves de faire carrière dans les médias ;

– tu détiens un permis de conduire valide ;

– tu es créatif ;

– tu as une bonne connaissance du français écrit et parlé ;

– tu étudies dans une école de radio ou en communication (un atout) ;

– tu connais la région de la Mauricie (un atout).

Conditions

– Tu dois être aux études et admissible aux emplois étudiants;

– tu dois être disponible pour travailler dans nos bureaux de Louiseville dès la fin juin.

Particularités

– Emploi à temps plein – période estivale;

– salaire : à discuter selon l’expérience.

Les candidats intéressés sont invités à envoyer les documents suivants à jonathan.cyrenne@countrypop.ca

Lettre de motivation : cette étape n’est pas à négliger, c’est la plus importante pour nous.

Un CV : expériences de travail et scolarité.

Une démo en MP3 — entre 60 et 120 secondes : même si c’est enregistré avec ton iPhone, ce n’est pas grave, on veut entendre ta voix et ta capacité à faire une animation. Je te conseille d’enregistrer un court sujet (30 secondes), une météo (15 secondes), une présentation de chanson (15 secondes) et si tu as le temps, une courte publicité.

Merci .