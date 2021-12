CKIA est à la recherche d’une metteuse en ondes ou metteur en ondes.

Poste : metteur.euse en ondes de la quotidienne matinale « Québec, réveille! »

Supérieur(e) immédiat(e) : Conseil d’administration

But du poste

La personne chargée de la mise en ondes de la quotidienne matinale a pour fonction d’assurer la diffusion en direct de l’émission sur toutes ses plateformes.

Pour ce faire, elle opère la console pour la diffusion sur la bande FM ainsi que le logiciel Wirecast qui permet la diffusion vidéo sur Facebook et sur Twitch.

Elle assure éventuellement un rôle-conseil lié à l’amélioration de la diffusion en direct.

Le ou la titulaire travaille en équipe avec l’animatrice de l’émission du matin et sous la supervision du conseil d’administration. Une formation sera donnée.

Le ou la titulaire collabore avec les autres employés et bénévoles.

Tâches

– Mise en ondes;

– opérer la console radio (allumer les micros, diffuser les publicités, etc.);

– régler les problèmes techniques et trouver des solutions rapidement pendant l’émission s’il y a lieu;

– rejoindre les invités par téléphone ou par tout autre moyen pertinent s’ils ne sont pas en studio;

– ajuster les webcams du studio pour la diffusion vidéo et changer les plans au besoin.

Compétences et aptitudes recherchées

– Expérience en mise en ondes sur console (formation possible si besoin);

– connaissance des plateformes Facebook, Twitch, IGTV (un atout);

– débrouillardise au niveau technique;

– capacité à travailler en collaboration;

– être un peu «geek» en matière d’innovation technologique ne peut pas nuire

Expérience

– Expérience pertinente ou études dans les secteurs de la technique de son, production et diffusion de contenu sur le web (non obligatoire, mais un intérêt du moins);

Informations

– Poste : 8 heures par semaine, salaire horaire de 20 $/h;

– entrée en poste : à partir du 10 janvier 2022;

– conditions de travail : en studio, au 191 rue St-Paul à Québec, de 7 h à 9 h, du lundi au jeudi;

– contrat jusqu’au 16 juin 2022avec possibilité de renouvellement en septembre 2022.

Prière d’envoyer votre lettre de motivation et CV à : presidence@ckiafm.org au plus tard le 3 janvier à minuit.

Valorisant la diversité, CKIA FM invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

À PROPOS DE L’ORGANISATION

CKIA-FM est une radio communautaire urbaine et citoyenne qui favorise l’émergence d’une société inclusive, solidaire et progressiste dans la grande région de Québec. Pour ce faire, elle :

– Donne la parole aux individus ainsi qu’au milieu communautaire et associatif;

– diffuse des émissions et magazines qui font avancer la réflexion sur les enjeux de société et qui inspirent l’action;

– offre du contenu culturel diversifié et original qui met en valeur la scène locale.

CKIAFM, c’est également

– Plus de 150 réalisateur.trice.s bénévoles;

– 163 heures de programmes diversifiés chaque semaine;

– 350 watts de puissance pour une large diffusion à Québec dans la grande région de la Capitale-Nationale;

– une attention portée sur l’information, qu’elle soit locale, ultra-locale, régionale, nationale, internationale, écologique, féministe, artistique, politique, militante, culturelle etc.;

– des genres musicaux variés, allant du blues au classique, en passant par le jazz, le rock, avec un accent mis sur la musique francophone et les musiques du monde;

– l’art sous différents aspects, que ce soit le théâtre, le cinéma, l’art visuel, la littérature ou la représentation de cultures variées;

– des programmes dans de nombreuses langues, reflétant la diversité de Québec;

– une plateforme Créations Originales vouée à des balados haut-de-gamme sur différents sujets historiques, politiques, sociaux, culturels.

Source

CKIA offre d’emploi.

Bonne chance à toutes et à tous.