CKIA offre un poste de coordonnateur.trice du développement et des opérations.

Supérieur(e) immédiat(e) : Conseil d’administration

But du poste

La personne chargée de coordonner le développement et les opérations de CKIA a pour fonction d’assurer la planification et la coordination de l’organisme, à la lumière des orientations stratégiques établies par le conseil d’administration. Elle assure également un rôle-conseil lié au développement de l’organisation. Le ou la titulaire travaille sous la supervision du conseil d’administration.

Le ou la titulaire collabore avec les autres employés et bénévoles.

Tâches, finances

– Coordonner les finances de l’organisme;

– superviser les opérations de comptabilité de la station (salaires et DAS, factures, tableaux de bord, etc.);

– préparer régulièrement des rapports financiers selon les directives du conseil d’administration;

– élaborer les prévisions budgétaires annuelles de l’organisme;

– présenter au conseil d’administration un rapport mensuel des revenus et des dépenses et de la situation financière de l’organisme;

– en lien avec la coordinatrice de la production, superviser toutes les opérations relatives aux annonces publicitaires (Radio Unie Target, etc.) ainsi qu’au suivi des droits d’auteurs (SOCAN et autres);

– assurer les suivis de subventions en cours et démarcher pour d’autres possibles aides auprès des administrations publiques;

– rechercher des sources de revenus autonomes et assurer le suivi des subventions disponibles pour l’organisme;

Ressources humaines

– Coordonner les employé.e.s de la station;

– coordonner les ressources bénévoles de l’organisme: production et technique;

– en lien avec le comité RH du Conseil d’administration, effectuer les embauches, l’accueil et les évaluations de performance du personnel de l’organisme;

– développer la culture d’équipe et le sentiment d’appartenance basés sur une vision commune et les valeurs de l’organisme.

Vie de l’organisme

– Assurer le renouvellement et le recrutement des membres individuels et corporatifs, notamment les organismes issus du milieu communautaire et de l’économie sociale, ainsi que le maintien de bonnes relations avec les membres;

– rendre compte des activités de la station à la fréquence demandée par le conseil d’administration;

– assurer l’accueil et gérer les demandes d’information pour l’ensemble des activités de l’organisme;

– gérer l’infolettre de la station.

Relations extérieures

– Démarcher les partenaires potentiels pour assurer le développement de la station;

– élaborer et signer les ententes contractuelles avec les partenaires externes;

– représenter la corporation auprès des personnes qui sont en relations d’affaires avec l’organisme.

Politiques et règlement

– Appliquer les engagements pris par la station devant le CRTC, ainsi que des politiques et règlements émis par ce dernier;

– veiller à l’application de la politique de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail;

– voir à ce que les documents administratifs de la corporation soient correctement classés et conservés.

Autres

– Voir au bon fonctionnement des opérations quotidiennes de la station et de son site web;

– être responsable des locaux et du matériel de la corporation;

– effectuer toutes autres tâches connexes.

Imputabilités

Rend compte au conseil d’administration des résultats identifiés dans son évaluation annuelle, dans la programmation annuelle et dans la planification stratégique selon ses responsabilités.

Compétences et aptitudes recherchées :

– Capacité à gérer des budgets et du personnel;

– esprit d’initiative;

– excellente organisation;

– capacité à gérer de front plusieurs projets simultanément;

– entregent, leadership et excellentes capacités à travailler en équipe;

– polyvalence et capacité à gérer plusieurs dossiers;

– expérience dans le travail en équipe et en comités;

– parfaite maîtrise du français parlé et écrit;

– connaissance du secteur des médias et de la communication;

– connaissance du milieu communautaire de Québec, un atout;

– connaissance du milieu radiophonique de Québec et des règles du CRTC, un atout;

– bonne connaissance de Google Workspace et de MailChimp, un atout.

Expérience

Expérience pertinente ou études dans les secteurs de l’administration, comptabilité d’une entreprise, gestion du personnel.

Informations

– Poste : 28h par semaine, salaire horaire : à partir de 28 $ de l’heure;

– entrée en poste : dès que possible.

Conditions de travail

Horaire flexible, possibilité de télétravail, conciliation travail-vie personnelle encouragée (compression horaire, etc.).

Contrat jusqu’au 31 août 2022, renouvelable selon les finances de l’organisme.

Prière d’envoyer votre lettre de motivation et CV à : presidence@ckiafm.org au plus tard le 5 novembre 2021 à 16 heures.

Valorisant la diversité, CKIA FM invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

À propos de l’organisation

CKIA-FM est une radio communautaire urbaine et citoyenne qui favorise l’émergence d’une société inclusive, solidaire et progressiste dans la grande région de Québec.

Pour ce faire, elle :

– Donne la parole aux individus ainsi qu’au milieu communautaire et associatif ;

– diffuse des émissions et magazines qui font avancer la réflexion sur les enjeux de société et qui inspirent l’action;

– offre du contenu culturel diversifié et original qui met en valeur la scène locale.

CKIAFM, c’est également :

– Plus de 150 réalisateur.trice.s bénévoles;

– 163 heures de programmes diversifiés chaque semaine;

– 350 watts de puissance pour une large diffusion à Québec dans la grande région de la Capitale-Nationale;

– une attention portée sur l’information, qu’elle soit locale, ultra-locale, régionale, nationale, internationale, écologique, féministe, artistique, politique, militante, culturelle, etc.;

– des genres musicaux variés, allant du blues au classique, en passant par le jazz, le rock, avec un accent mis sur la musique francophone et les musiques du monde;

– l’art sous différents aspects, que ce soit le théâtre, le cinéma, l’art visuel, la littérature ou la représentation de cultures variées;

– des programmes dans de nombreuses langues, reflétant la diversité de Québec;

– une plateforme Créations Originales vouée à des balados haut-de-gamme sur différents sujets historiques, politiques, sociaux, culturels.