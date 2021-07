CKIA – Coordonnatrice ou coordonnateur de projets de balados.

Supérieur(e) immédiat(e) : Conseil d’administration

But du poste

La personne sera responsable de coordonner le projet « Bénévoles en mode balado » financé par le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). La principale tâche de la personne embauchée sera de concevoir un outil favorisant la production de balados par les bénévoles qui soit autonome, qui rationalise les ressources existantes et qui permette de dégager des excédents budgétaires qui pourront être réinvestis dans les activités de la station, en lien avec sa mission et ses valeurs.

À ce titre, la personne devra notamment :

– Mettre en place les outils et procédures pour renforcer les connaissances et compétences des productrices et producteurs bénévoles dans la création et la monétisation de contenus balados;

– coordonner l’offre de formations et de mentorat auprès des productrices et des producteurs;

– structurer et développer une offre de service répondant aux besoins des partenaires actuels et à venir de CKIA, pouvant générer des revenus autonomes, et assurer la promotion de cette offre, puis la diffusion des contenus générés;

– s’assurer de développer une offre et des procédures de travail et de suivi pérennes dans le temps.

Le ou la titulaire travaille sous la supervision du conseil d’administration et collabore avec les autres employés et bénévoles.

Dates

L’entrée en fonction doit se faire le 1er septembre 2021. Le contrat se termine le 31 août 2022. Aucun renouvellement n’est possible dans le cadre de la subvention reçue.

Tâches

Dans le respect de la mission et des valeurs de CKIA, la coordonnatrice / le coordonnateur de projet devra notamment :

– S’assurer que les productrices et producteurs bénévoles sont adéquatement formés pour une appropriation de l’outil et développer la production de balados (création de contenus, incluant la recherche, scénarisation, gestion d’entrevues, détermination des thématiques, etc., ainsi que la partie technique (prise de son, montage, illustration sonore, mixage, etc.). La formation peut être assurée par des bénévoles;

– développer une offre de service qui répond aux besoins des organisations culturelles, communautaires, associatives locales et aux besoins des productrices et producteurs bénévoles;

– développer une offre de service de qualité en baladodiffusion, incluant les outils de suivi des projets;

– développer une solution qui permette de générer des revenus autonomes pouvant être réinvestis dans les activités de CKIA;

– rejoindre un plus grand bassin de francophones en offrant la diffusion de nos balados aux réseaux de l’ARCQ et de l’ARC.

Résultats visés

– Organiser l’offre de 320 heures de formation aux bénévoles en journalisme-recherche, technique et production-réalisation de balados;

– coordonner la production et/ou produire 6 à 8 séries thématiques sous forme de baladodiffusions;

– établir 3 à 4 partenariats pérennes avec les organisations locales en vue de la production de balados.

Imputabilités et encadrement

– rend compte au conseil d’administration des résultats identifiés dans le projet financé;

– consigne dans une grille l’avancement des objectifs mesurables liés au projet ainsi que ses commentaires;

– réunions mensuelles avec le CA et le comité ressources humaines du CA;

– réunions hebdomadaires avec les employé.e.s de CKIA.

Salaire et horaire de travail

– 22 $ / heure;

– 35 heures par semaine.

Compétences et aptitudes recherchées :

– il s’agit d’un poste nécessitant des compétences en gestion et de la créativité;

– planification et gestion de projet;

– excellente organisation et méticulosité;

– attitude positive et facilité à travailler en équipe;

– capacité à motiver des équipes de travail;

– polyvalence et capacité à gérer plusieurs dossiers;

– expérience dans le travail en équipe et en comités;

– intérêt pour la baladodiffusion en tant que médium;

– bonne connaissance des plateformes de diffusion de balados;

– bonne connaissance de Google Workspace;

– connaissance des principaux outils de réseautage social;

– parfaite maîtrise du français parlé et écrit.

Une expérience en radio et en réalisation / production de documentaires ainsi que la connaissance du milieu communautaire sont considérées comme des atouts.

Exigences

– Diplôme universitaire dans une discipline connexe au secteur ou expérience équivalente;

– expérience en gestion de projet dans le domaine culturel ou communautaire.

Pour postuler

Faire parvenir à presidence@ckiafm.org avant le 1er août 2021 les documents suivants :

– Curriculum vitae;

– lettre de motivation.

À propos de CKIA

CKIA-FM est une radio communautaire urbaine et citoyenne qui favorise l’émergence d’une société inclusive, solidaire et progressiste dans la grande région de Québec. Pour ce faire, elle :

– Donne la parole aux individus ainsi qu’au milieu communautaire et associatif;

– diffuse des émissions qui font avancer la réflexion sur les enjeux de société et qui inspirent l’action;

– offre du contenu culturel diversifié et original qui met en valeur la scène locale.

Plus d’informations

www.ckiafm.org